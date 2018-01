Orientamento Universitario, domani al Palaffari di Firenze

Dopo Firenze sarà la volta di Milano, Torino, Parma e Genova

Parte domani (martedì 9 gennaio) dal Palazzo degli Affari di Firenze il nuovo tour italiano del Salone Internazionale di Orientamento Universitario UNITOUR 2018, dove sono attesi oltre 800 visitatori. Dopo Firenze sarà la volta di Milano, Torino, Parma e Genova.

Dal 2006 UNITOUR è il Salone internazionale di orientamento universitario di riferimento in Italia, in virtù di un semplice, efficace ed innovativo concetto di evento di orientamento universitario, attraverso lo strumento dell’Agenda di “Appuntamenti pre-organizzati” con le scuole superiori del territorio. Nel 2017, oltre 27.000 studenti con l’obiettivo di costruire il proprio futuro universitario, hanno partecipato al circuito europeo UNITOUR con i loro docenti orientatori. In Italia sono stati 5.600 gli studenti che hanno visitato il Salone UNITOUR 2017, 228 gli Istituti superiori partecipanti, 27 le Università italiane e 21 quelle stranieri che hanno preso parte a questo importante appuntamento fieristico.

La mission del saloneè quella di fornire agli studenti un servizio di orientamento personalizzato ed in linea con la specificità dei propri studi, un’offerta accademica completa ed internazionale attraverso un sistema di colloqui interpersonali con i referenti delle varie università italiane e straniere.