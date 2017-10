Ordine dei Giornalisti: è toscana la prima donna vicepresidente

Carlo Verna e Elisabetta Cosci, sono i nuovi presidente e vicepresidente dell'Ordine nazionale

Il presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci, i componenti del consiglio direttivo e tutti e gli organismi dirigenti dell'AST augurano buon lavoro a Carlo Verna e a Elisabetta Cosci, eletti presidente e vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. "Un saluto particolare e affettuoso a Elisabetta, collega toscana, che è anche la prima donna a ricoprire l'alta carica professionale. L'Associazione Stampa Toscana, che da sempre ha ottimi rapporti di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine della Toscana, si augura che si possa avere una svolta anche a livello nazionale, nel senso di poter avere Ordine e Federazione della Stampa uniti in un solo obiettivo: il bene della categoria in uno dei momenti più difficili per il giornalismo e i giornalisti. In Toscana, presto, sarà fissata la prima riunione del coordinamento degli Enti (Sindacato,l Ordine, Inpgi, Casagit)".