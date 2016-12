Ordinanza anti smog: 133 veicoli controllati e 5 multati per infrazione del provvedimento

Effettua il servizio abusivo di noleggio con conducente con un mezzo elettrico, multato dalla polizia municipale

Centotrentatre veicoli controllati di cui 5 multati per aver infranto l'ordinanza anti smog: é il bilancio dei controlli effettuati oggi dalla Polizia municipale nella prima giornata, delle cinque previste, in cui è stato stabilito con ordinanza contingibile e urgente il divieto di circolazione in centro dei mezzi maggiormente inquinanti dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 a tutela della salute dei cittadini. Questa mattina i vigili hanno controllato 57 veicoli, rilevando 3 violazioni dell'ordinanza e 5 infrazioni varie al codice della strada. Nel pomeriggio, invece, i controlli effettuati sono stati 76 e gli agenti della Polizia municipale hanno multato 2 guidatori per aver infranto l'ordinanza anti smog e 2 per aver commesso infrazioni varie al codice della strada. Sia la mattina che il pomeriggio sono state impegnate 4 pattuglie composte da 8 vigili ciascuna. Quattro i punti della città dove sono stati effettuati i controlli: piazza della Libertá, piazza Galli, lungarno Vespucci e viale Aleardo Aleardi- angolo viale Petrarca.

Proseguono i controlli della polizia municipale ai veicoli elettrici utilizzati in modo improprio per il trasporto di persone in centro con servizio di audioguida con le informazioni turistiche sui principali monumenti. L’ennesima operazione, ieri mattina in piazza della Repubblica, ha portato al fermo amministrativo di un mezzo. Gli agenti del distaccamento della zona centrale hanno anche fatto scattare le due multe previste in questi casi: lo svolgimento di attività abusiva di noleggio con conducente (sanzione da 169 euro) e la guida di mezzi usati per un servizio pubblico senza il necessario certificato KB per il servizio ncc (verbale da 400 euro).