Operazione antidroga: 25 arresti in tutta Italia

Contrasto al possesso di sostanze stupefacenti: 3 persone denunciate a Poggibonsi

VIDEO — 25 arresti, perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti con l’operazione antidroga “Pusher” che ha interessato i centri urbani e i luoghi di ritrovo dei giovani di diverse città italiane. All’operazione coordinata Servizio centrale operativo hanno preso parte le Squadre mobili di 16 città italiane: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Brindisi, Enna, Ferrara, Imperia, Livorno, Modena, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa e Prato. Nel video il ritrovamento di una bottiglia di coca cola modificata per contenere la droga e le fasi di diverse perquisizioni avvenute nelle varie città. All’operazione hanno collaborato anche le Divisioni anticrimine, i Reparti prevenzione crimine, i commissariati e gli Uffici di prevenzione generale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Poggibonsi, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Firenze, hanno eseguito diversi controlli nei luoghi maggiormente frequentati da giovani ed eseguito alcune perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura di Siena e d’iniziativa mirate a reprimere il fenomeno dello spaccio e uso di sostanze stupefacenti. Al termine delle attività in due diverse perquisizioni, sono state deferite alla Procura D.K , senegalese e K.A., italiana, entrambi ventenni, dimoranti all’interno di una struttura per l’accoglienza agli extracomunitari, sorpresi dai Carabinieri con 30 gr. di marijuana e il materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Inoltre grazie alle unità cinofile nel corso di altra perquisizione domiciliare in Poggibonsi, è stato deferito R.F., italiano, di anni 33, disoccupato, pregiudicato per reati legati allo spaccio di droga, in questo caso il cane ha rinvenuto 50 gr di hashish e materiale per la pesatura e il confezionamento, il tutto abilmente occultato nelle immediate vicinanze del proprio domicilio. Anche questa nuova serie di servizi mirati da parte dei Carabinieri della Compagnia Valdelsana rientra in un più ampio dispositivo di coordinamento e controllo del territorio voluto dal Comando Provinciale di Siena.