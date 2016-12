Operai Agricoli e Florovivaisti, aumento salariale di 50 euro

Confermato il Responsabile Lavoratori Sicurezza Territoriale (RLST) ed istituito il libretto formativo personale che certificherà per ogni lavoratore le competenze e la formazione effettuata

Dopo quasi un anno di trattativa, ieri è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto interprovinciale degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Firenze e Prato.

L'intesa prevede un aumento salariale per il biennio economico 2016/2017 di €50 pari al 3,2% in due trance; la prima del 50% con decorrenza dicembre e il rimanente a maggio 2017; confermato il salario variabile per una percentuale totale pari al 1,6%.

Dal punto di vista della sicurezza è stato confermato il Responsabile Lavoratori Sicurezza Territoriale (RLST) e si è istituito il libretto formativo personale che certificherà per ogni lavoratore le competenze e la formazione effettuata. Nell'accordo anche altri punti qualificanti: potenziato l'articolo contrattuale sugli appalti che regolamenta e disciplina la materia nel rispetto della legge del ccnl; incrementata di 200€ l'integrazione salariale sulla maternità che passa a 900€ per i tempi determinati e 1000€ per gli indeterminati.

Nell'ipotesi di accordo c'è anche l'impegno ad aumentare i rimborsi per cure dentistiche, fisioterapiche, apparecchi acustici e oculistici nei primi mesi del 2017.

E' stata una trattativa complicata che si è svolta in un momento delicato per l'economia del settore in generale e per le province di Firenze e Prato in particolare; ci siamo impegnati, in questi lunghi mesi a ricercare elementi che da una parte dessero risposte all'emergenza salariale in cui i lavoratori si trovano e dall'altra rispondessero alle esigenze dell'imprenditoria agricola che si trova in difficoltà.

L'ipotesi di accordo siglata ieri interessa circa 8000 operai agricoli che operano prevalentemente in tante piccole e piccolissime aziende che hanno sofferto gli andamenti altalenanti del mercato e la concorrenza straniera, ma al tempo stesso ci sono importanti e blasonate aziende che sono il fiore all'occhiello del settore a livello nazionale e che riescono anche in questo periodo a investire, innovare e aumentare soprattutto la quota di export.

Da queste considerazioni è nata la necessità di trovare soluzioni economiche e normative che fossero in grado di soddisfare tutti.