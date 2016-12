Opera del Duomo, appuntamento con Filippo Brunelleschi

Il nuovo ciclo di conferenze, a cura di Francesco Gurrieri e Bruno Santi, ha come tema i grandi artisti che furono chiamati a lavorare per i monumenti del Duomo di Firenze

Al grande Filippo Brunelleschi è dedicato è il quarto appuntamento del ciclo di incontri “Profili di artisti nei monumenti dell’Opera di Santa Maria del Fiore. La conferenza che sarà tenuta da Francesco Gurrieri, si terrà domani 6 dicembre, alle ore 17.00, presso Il Centro Arte e Cultura a Firenze (Piazza San Giovanni 7). L’ingresso è gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Il nuovo ciclo di conferenze, a cura di Francesco Gurrieri e Bruno Santi, ha come tema i grandi artisti che furono chiamati a lavorare per i monumenti del Duomo di Firenze. Una ricognizione, che si configura come un'aggiornata, affascinante antologia di cultura artistica.

Il 13 dicembre, sarà la volta di Anna Maria Giusti che parlerà di Lorenzo Ghiberti. Le conferenze riprenderanno dopo le feste natalizie, il 10 gennaio, con Donatello a cura di Francesco Caglioti. Seguirà il 17 gennaio, Mauro Minardi con Paolo Uccello. Il 24 gennaio Giancarlo Gentilini con Luca della Robbia e il 31 Timothy Verdon con Baccio Bandinelli. Antonio Pinelli condurrà la conferenza su Federico Zuccari il 14 febbraio, mentre Alessandro Cecchi chiuderà il ciclo di incontri, il 28 febbraio, con Giorgio Vasari.

Per scaricare il programma:

https://operaduomo.firenze.it/blog/posts/scoprire-arnolfo-di-cambio-e-le-sue-opere-al-grande-museo-del-duomo

Ciclo di incontri “PROFILI DI ARTISTI NEI MONUMENTI DELL'OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE”

Ingresso gratuito, senza prenotazione

Centro Arte e Cultura

Piazza San Giovanni 7, Firenze

Per informazioni: Tel. 055 2302885

Email: opera@operaduomo.firenze.it