Open Day sulla cannabis al Farmaceutico Militare di Firenze

Per conoscere come viene prodotta la cannabis farmaceutica per uso medico

Domani, martedì 16 maggio, l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi parteciperà all'Open Day sulla cannabis farmaceutica organizzato dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (via Reginaldo Giuliani 201).



Una giornata divulgativa, rivolta a medici, farmacisti, ricercatori universitari e giornalisti, la prima di una serie per conoscere come viene prodotta la cannabis farmaceutica per uso medico.



Nel corso dell'incontro (dalle 10 alle 13), verranno affrontati anche gli aspetti legislativi, quelli legati alla distribuzione, alla preparazione in farmacia, e quelli connessi all'impiego clinico. L'assessore Saccardi sarà presente alla prima parte dell'incontro, tra le 10 e le 11.30 circa.

Alle 12.30, a conclusione dei lavori, la proiezione del filmato "Produzione farmaceutica della cannabis per uso medico presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare", a cura del colonnello Antonio Medica.