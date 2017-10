Open Day Harley-Davidson® a Firenze

Foto Alessandro Rella

Sabato 7 e Domenica 8 in tutta Italia si è svolto l'Open Day Harley-Davidson® per la presentazione dei nuovi modelli 2018...

... Nove da Firenze ha fatto visita alla concessionaria ufficiale Harley®, punto di riferimento per Firenze (e non solo), lo Speed Shop.

Al nostro arrivo notiamo già un notevole fermento, tantissimi appassionati del marchio si sono riuniti per scoprire le novità dei modelli 2018 e non solo!

Infatti, i presenti hanno potuto anche provare per strada i diversi modelli, grazie alla perfetta macchina organizzativa della concessionaria e all'aiuto dei Safety dei due Chapter che hanno guidato i Driver in totale sicurezza per le strade.

Le due giornate sono state dedicate al piatto forte, i nuovi modelli 2018.

Della famiglia Softail®: Fat Boy®, Heritage Classic, Low Rider®, Softail Slim®, Deluxe, Breakout®, Fat Bob® e Street Bob®; per poi passare alla famiglia Touring con: Street Glide® Special e Road Glide® Special; per concludere con i piccoli della famiglia i modelli Sportster® .

Ma come succede sempre, e specialmente allo Speed Shop di Firenze, durante gli Open Day ( e non solo ) "in linea con la convivialità che caratterizza il mondo Harley® " sono stati organizzati due giri in moto, uno il sabato, gestito ed organizzato con l'aiuto dei componenti del Chianti Chapter ed uno la Domenica, gestito ed organizzato dai componenti del Firenze Chapter... entrambe i giri sono terminati in una bella esperienza gastronomica.

Concludiamo questa due giorni con una frase di Marino Grassini, Country Manager Harley-Davidson® Italia: " Abbiamo ascoltato la voce dei nostri clienti e di coloro che lo vorrebbero diventare, cercando di capire e interpretare le loro aspettative. "

Possiamo dire che visto i risultati su strada e la presenza in concessionaria, almeno per Firenze,Harley-Davidson® ha fatto centro!

Ringraziamo per l'ospitalità e la gentilezza Speed Shop Firenze nelle persone di Riccardo Giliberto, Michele Tavoni e Walter Lenzi.