​Open Day all’Istituto degli Innocenti alla scoperta di storia e architettura

Ai bambini che parteciperanno saranno offerti giochi in scatola e pupazzi

Ritorna l’Open Day all’Istituto degli Innocenti che apre le porte domenica 25 febbraio ad una giornata alla scoperta della storia e dell’architettura agli Innocenti per grandi e piccini. Come di consueto durante gli Open Day i cortili monumentali dell’Istituto saranno aperti e visitabili gratuitamente (dalle ore 10:00 alle 18:00).



I bambini sono invitati alla Bottega dei ragazzi dalle 11 alle 16 per la “Caccia agli Innocenti”, un gioco a squadre a caccia di particolari, elementi architettonici, personaggi e storie nascoste in Piazza Santissima Annunziata, nel portico, nei cortili e nei locali degli Innocenti (richiesta la partecipazione degli adulti). L’iniziativa si svolge grazie a FILA, partner della proposta educativa di Museo degli Innocenti e Bottega dei ragazzi.



A fine “caccia” ai bambini sarà offerta una merenda e saranno donati giochi in scatola e pupazzi sponsorizzati da Pompeo di Nocentini Giordano, Del Lungo Gherardo e Figli di Rodolfo del Lungo e Multiprint Srl.



Per gli adulti sono proposte visite guidate alla scoperta della vita dei bambini accolti nei secoli agli Innocenti, un tour nei luoghi dove si svolgevano le diverse attività, dal gioco al riposo, dalla scuola al refettorio. Ci sarà la possibilità di visitare in via straordinaria anche le stanze del Priore, normalmente chiuse al pubblico.



Le visite si svolgono nei seguenti orari: ore 10.30; 12.00; 15.00; 16.30. Il costo è di € 5,00 (€ 4,00 ridotto) oltre al biglietto di ingresso al Museo (€ 7,00 intero - € 5,00 ridotto come da tariffario – € 10 biglietto Family che permette un accesso al Museo a 2 adulti accompagnati da 1 o 2 bambini fino ad 11 anni). Prenotazione non richiesta, ci si può presentare direttamente in biglietteria, fino a esaurimento posti.