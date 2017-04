Omicidio stradale: ieri confronto sulla legge 41 del 2016

Lunedì 10 aprile una manifestazione a Livorno

Firenze – “Il Consiglio regionale è impegnato a mantenere alta l’attenzione su una legge che è una conquista di civiltà, un risultato sul piano dei valori perché si parla di omicidio stradale, ma che necessita di un monitoraggio attento e continuo, per capire come la legge possa essere applicata al meglio nel concreto”. Con queste parole, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, ha aperto ieri l’incontro su “La legge 41/2016 ad un anno dalla sua entrata in vigore. Impatto sui risarcimenti da sinistri stradali”, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze). “Giornate di approfondimento come questa sono importanti per mettere in campo tutti coloro che a vario titolo sono chiamati a far rispettare la legge – ha continuato Giani – la Toscana è sensibile ora, alla prova pratica della legge, come lo è stata nel passato, prima di arrivare all’approvazione, che ha incontrato una serie di ostacoli”. “Ringrazio Stefano Guarnieri e la sua associazione per la serietà con cui stanno portando avanti il loro lavoro e la sensibilità del Lions Club Cosimo de’ Medici, per aver organizzato l’incontro odierno – ha concluso Giani – l’auspicio è che questi momenti di sensibilizzazione continuino, per l’operatività di una legge di giustizia e di civiltà”. Alle parole del presidente sono seguiti i saluti di Paola Trucchi, presidente del Lions Club Cosimo de’ Medici, per entrare nel vivo dei lavori

con Stefano Guarnieri, che ha ricordato il figlio Lorenzo e in particolare il suo diciottesimo compleanno con mille ragazzi ma senza di lui, un diciottesimo che ha comunque dato la spinta alla legge, grazie a tutti quei giovani che dimostrarono un certo disagio nei confronti della giustizia.

Dopo la riflessione di Guarnieri, su “La legge sull’omicidio stradale: una battaglia di civiltà”, è stata la volta dei tanti interventi, moderati da Annalisa Parenti, che hanno spaziato dalla novità della concausa, quale circostanza attenuante penale (Roberto Ariagno, Foro di Torino) agli accertamenti di P.G. (Matteo Berti, commissario polizia municipale), passando dagli impatti e prospettive dell’andamento di frequenza ed entità dei sinistri Rca (Danilo Ariagno, presidente comitato tecnico scientifico di Aiba). A seguire tavola rotonda, moderata da Gabriele Cané, giornalista, per chiudere infine i lavori con Antonino Poma, governatore Lions toscani.

L’INAIL (direzione territoriale Livorno-Grosseto), in collaborazione con il Comune di Livorno (Polizia Municipale) , Polstrada, Vigili del Fuoco, Misericordia, Ufficio Scolastico Provinciale e Centro Commerciale “Parco del Levante”, ha organizzato per lunedì 10 aprile l’iniziativa “ Sicuri sulla strada” , volta a sensibilizzare la cittadinanza sulla sicurezza stradale e sui rischi che si corrono quotidianamente . Rivolta agli adulti , ma in particolare agli studenti delle scuole di vario ordine e grado, l’iniziativa si terrà a partire dalle ore 8.30 nel grande parcheggio del Centro Commerciale “Parco del Levante”.

“Ringrazio sinceramente tutti i soggetti presenti per l’importante lavoro di equipe che hanno svolto nel realizzare un’azione concreta, dinamica e coinvolgente finalizzata ad arginare in qualche modo il preoccupante fenomeno degli incidenti stradali”. Lo ha dichiarato la vicesindaco Stella Sorgente in apertura della presentazione ufficiale dell’iniziativa che si è tenuta a palazzo comunale alla presenza di tutti i soggetti partner del progetto. “La triste cronaca cittadina di questi ultimi tempi con i tanti incidenti di giovani vittime su due ruote – ha sottolineato la vicesindaco – ci dimostra purtroppo che c’è ancora molto da lavorare in materia di sicurezza stradale anche nella nostra città. Dobbiamo per questo cercare di diffondere una solida cultura della sicurezza che ci faccia conoscere i principali fattori di rischio e ci renda maggiormente consapevoli dell’uso che facciamo della strada”. “ Ben vengano dunque iniziative come questa che ci aiutano tenere comportamenti più corretti e a conoscere, attraverso simulazioni, i pericoli a cui andiamo incontro”. “Da parte dell’Amministrazione – ha concluso la vicesindaco – c’è dunque tutto il nostro sostegno all’iniziativa. Colgo l’occasione per ricordare la politica che stiamo portando avanti in materia di mobilità sostenibile e più sicura con interventi strutturali specie in quei comparti dove è più alto il livello di rischio di incidenti".