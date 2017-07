Omicida evaso da Volterra, ricercato in tutta Italia

Godeva di un permesso premio perché considerato detenuto-modello

L'uomo ha 55 anni ed era detenuto nel carcere di Volterra per omicidio con condanna definitiva. Il cittadino straniero ha goduto di un permesso premio di dieci giorni iniziato martedì scorso, giorno della scomparsa. Il controllo del detenuto era affidato alla Questura di Livorno.



Adesso è ricercato in tutta Italia. Gli inquirenti avvisano "non risulta essere un musulmano radicalizzato" motivo per il quale avrebbe avuto accesso al permesso di 2 giorni premio a Volterra ed 8 sulla costa.