Oggi allerta per vento e temporali forti

Anche mare mosso e codice giallo su tutta la Toscana

FIRENZE– Atteso per domenica 5 novembre il transito in Toscana di un'intensa perturbazione atlantica cui si assoceranno precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potrebbero risultare localmente forti. Venti forti meridionali e mare molto mosso.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha attivato lo stato di vigilanza con criticità di colore giallo per tutta la Toscana, a partire dalle ore 6 fino alla mezzanotte di domenica 5 novembre. Si prevedono forti temporali su tutta la regione, inizialmente sulla costa centro-settentrionale e sul nord-ovest, in estensione al resto della regione tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, in rapida intensificazione da sud, in particolare sulle sulle zone costiere e sull'Arcipelago.

Allerta gialla per vento e temporali forti anche a Firenze. Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende il Comune di Firenze. Codice giallo anche per rischio idrogeologico idraulico per il cosiddetto 'reticolo minore' (i corsi d'acqua secondari: Ema, Mugnone e Terzolle). "Vi sarà - spiega Angelo Bassi, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile - rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore, ma sono in arrivo sopratutto temporali forti e vento".