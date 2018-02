Obicà Firenze: la cena è Premium!

Foto di Alessandro Rella

Una serata esclusiva con lo chef Alessandro Borghese per scoprire in anteprima i nuovi piatti gourmet.

Obicà, il Mozzarella Bar più famoso del mondo, ha in serbo gustose sorprese per i suoi ospiti nel nuovo anno.

Prima fra tutte un esclusivo menù premium che verrà presentato in anteprima da Obicà Firenze il 12 febbraio alle ore 20 con un evento in compagnia del Creative Chef Alessandro Borghese.

La cena premium, che si svolge nell’elegante Sala Osteria del ristorante Obicà in via de’ Tornabuoni, racchiude piatti della tradizione italiana preparati con ingredienti d’eccellenza, conditi da un tocco di creatività.

Dopo un drink di benvenuto, il ricco menù a 60 euro comprende:

LASAGNETTA (servita come antipasto)

Lasagnetta di Pasta Fresca con Gamberi*, Pancetta Affumicata Croccante e Bietole, servita con Stracciatella Pugliese

SCIALATIELLI

Scialatielli di Gragnano ‘Pasta Gentile’ con Ricotta di Bufala, Gamberi*, Fiori di Zucca e Basilico Fresco

SALMONE

Filetto di Salmone al Forno con Insalata di Cavolini di Bruxelles, Pere e Uvetta, servita con Salsa di Yogurt di Bufala all’Aneto e Mirtilli

AGNELLO

Carré di Agnello con Salsa di Pane Aromatico e Patate al Forno

IL DOLCE

a scelta tra: Tiramisù Ricetta Tradizionale, Torta di Ricotta di Bufala e Pere, Torta Caprese con Gelato

Caffè o Tè, Vini in abbinamento e Acqua Minerale

Dopo l’evento, i piatti del menù premium entrano a far parte della carta di Obicà Firenze, per soddisfare anche i palati raffinati di una città che ama godere dei piaceri della tavola, in ambienti accoglienti dall’atmosfera conviviale.

Cena Premium 12 febbraio ore 20

Posti limitati. Per prenotazioni: www.resdiary.com/restaurant/obica

Per info e prezzi: eventifirenze@obica.com

CONTATTI

Sito Internet: www.obica.com

https://www.facebook.com/ObicaMozzarellaBar/

https://twitter.com/ObicaMozzarella

https://www.instagram.com/obicamozzarellabar/

#obica #foodtoshare