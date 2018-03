Obbadi VS Torres in Italia, si ipotizza la sede di Firenze per il titolo dell'Unione Europea

foto: Monica Caleffi

Il Promoter Loreni si aggiudica l'asta, a breve sapremo la sede ufficiale del match

Il titolo dell’Unione Europea dei pesi mosca fra Mohammed Obbadi ed Aramis Torres si disputerà in Italia. Infatti come si apprende dal sito della sigla continentale EBU, il promoter Loreni si aggiudicato l’asta per allestire il match nel nostro paese. Come precedente ipotizzato l’incontro potrebbe tenersi a Firenze nei mesi di Maggio/Giugno.

Il 22enne Aramis Torres debutta nel modo del professionismo nel Novembre del 2015, pugile aggressivo e determinato vanta un record di 7 vittorie ed un pareggio.