Obbadi VS Torres, operazioni del Peso e programma definitivo della serata

Ultimi preparativi in vista del match del 12 Maggio

Venerdì 11 Maggio presso l'Hotel B&B Firenze Novoli - V.le A. Guidoni n. 101 - alle ore 17, si svolgeranno le operazione del Peso per i pugili impegnati nella serata del 12 Maggio ed incentrata sul match Mohammed Obbadi ed Aramis Torres. Incontro previsto sulla distanza delle 12 riprese e valevole per la vacante cintura dell’Unione Europea dei pesi Mosca. Al termine del peso ci sarà la conferenza stampa, che segnerà l'ultimo atto dei preparativi per questo atteso match.

La kermesse vedrà anche la presenza di un sotto clou importante, con la presenza dei pugili Dragan Lepei, Angelo Ardito e Oruam Romero. Previsti anche incontri dilettantistici che apriranno la serata del PalaMattioli.

Di seguito il programma professionisti:

Mohammed Obbadi VS Aramis Torres - Campionato dell’Unione Europea pesi Mosca 12 round

Dragan Lepei VS Jorge Ortiz - pesi supermedi 6 round

Angelo Ardito VS Davide Calì - pesi superpiuma 6 round

Oruam Romero VS Lorenzo Calì - pesi superleggeri 6 round

Di seguito il cartellone dilettanti:

Fastame Samuel Boxing Club Firenze VS Medda Francesco Boxe Lumezzane

Diani Brando APF VS Cordella Pietro Boxing Team Caloi

Diani Raoul APF VS Maskaoui Achraf Boxing Team Caloi

Pinco Jamil Boxe Valdisieve VS Sharka Deepak C. R. Lombardia

Bianchelli Manuel APF Zappiello Niccolò Boxe Valdisieve

Obbadi VS TORRES - PalaMattioli via Benedetto Dei - inizio ore 20.00 - Biglietti: 20 euro tribuna, 30 bordo ring, 40 bordo ring prime 3 file, per info e prenotazioni Accademia Pugilistica Fiorentina Viale Malta n. 8 - Leonardo 387769949.

Media partner della manifestazione il giornale on line Nove da Firenze.

L’Emittente Italia 7 - canale 17 DT- effettuerà le riprese TV della serata.

Ufficio stampa Accademia Pugilistica Fiorentina, Boxe Loreni, Boxe Valdisieve