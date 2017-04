Nuovo Palazzo di Giustizia in Consiglio comunale

Seduta convocata alle 14,15 nella Sala dei Duecento

Si intitola “Nuovo Palazzo di Giustizia lotti 1 e 2, esecuzione delle sentenze e riconoscimento legittimità debito fuori bilancio a seguito di sentenze del Tribunale di Firenze” l'unica delibera al voto nel consiglio di domani, giovedì 20 aprile. La delibera è presentata dall'assessore Giorgetti.

La seduta, che sarà preceduta dall'ora dedicata al question time (con inizio alle 14,15), si aprirà con comunicazioni e domande di attualità, che per questa e la prossima seduta, prevista per giovedì 27 aprile, saranno trattate per un'ora (invece dei consueti 30 minuti).

Dopo il voto sulla delibera, spazio a interrogazioni, risoluzioni e mozioni.

Il dettaglio dei lavori è consultabile al link: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/consiglio/lavori_del_consiglio.htm

Il Consiglio comunale può essere seguito in diretta streaming all’indirizzo: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/consiglio/dir_audio-video.html

In alternativa è possibile seguire la diretta sul canale del Consiglio comunale di YouTube, all’indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w