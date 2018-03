Nuove Boutique a Firenze

Aperture per Marina Militare Sportswear, Dominus Production e Tuum

Il cuore della nostra città è sempre tanto caro ai brand.

Marina Militare Sportswear, il marchio di abbigliamento di proprietà della Marina Militare italiana distribuito dalla toscana Iccab grazie ad un esclusivo accordo di licenza, continua la sua espansione e annuncia nuove aperture in Italia e all'Estero. Proprio a Firenze il 23 Marzo ha aperto all’interno della nuova Galleria Commerciale del polo di Careggi, con linee dedicate a uomo, donna e accessori.

Il prossimo 14 aprile DOMINUS PRODUCTION, insieme alla casa di gioielli TUUM, aprirà il primo co-working prezioso, dove il gioiello si fonde con la cultura, la storia ed il design. Un legame, quello tra DOMINUS PRODUCTION e TUUM, basato su uno legame di amicizia e stima reciproche, di condivisione di visione e di progetti: due realtà diverse, con basi comuni, che hanno deciso di percorrere insieme una parte del loro cammino. Due realtà con lo stesso comune denominatore: emozionare il pubblico, creando un legame con chi li sceglie. Ognuno a proprio modo: TUUM attraverso la creazione di gioielli con un’anima più forte del gioiello stesso e DOMINUS PRODUCTION con l'arte comunicativa delle immagini, dei suoni e delle parole. Il risultato è uno spazio in cui si fondono perfettamente cultura e design, entrambi rappresentano eccellenze italiane, che si tramandano nel tempo e che toccano la parte più profonda dell’animo umano. Inconfondibile è la mano che firma il design della location: l’architetto Alessandro Martini. Entrando si respira aria preziosa, con i mobili in legno chiari, creati artigianalmente dai falegnami che si occupano da sempre delle aree emozionali di TUUM e ora anche di DOMINUS, fusi con dettagli preziosi color oro che donano alla location un’aura unica. Questa di Firenze è la prima boutique DOMINUS PRODUCTION. La scelta di un partner nel settore dell’alta gioielleria, come TUUM, è sapientemente legata al desiderio di unire la cultura al concetto di preziosità. La boutique sarà in via Porta al Prato 19A, proprio nel cuore della città rinascimentale, meta ed attrazione turistica di viaggiatori da tutto il mondo.