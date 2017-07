Nuova apertura per il Caffè Notte, storico locale di Santo Spirito

Riapre offrendo alla città una degustazione di prodotti del territorio il Caffé Notte, locale iconico dell’Oltrarno fiorentino che diventa bistrot.

Schiacciata fatta in casa e salumi del territorio, ricette semplici e stagionali. Dagli ingredienti genuini e dai piatti stagionali nasce la nuova identità dello storico Caffè Notte, che diventa bistrot nel senso più vero e più semplice del termine. Un luogo aperto tutto il giorno e aperto a tutti, dove il servizio è veloce e semplice, e dove ci si sente a casa.

Riproporre e attualizzare l’identità di punto di riferimento che il Caffè Notte ha sempre avuto per il territorio di Santo Spirito: a questo ha pensato infatti il nuovo gestore del locale, Matteo Sergi. E a partire da questo ha pensato ad un luogo che tutti - fiorentini e non - possano frequentare nei diversi momenti della giornata, trovandovi risposta a esigenze diverse, dalla colazione al pranzo, dallo spuntino all’aperitivo, alla cena e al brunch domenicale a suon di jazz.

Un luogo vivo e presente, per questo aperto anche tutto il mese di agosto per fiorentini e turisti, che si presenta di nuovo alla città il 27 luglio con una degustazione dei formaggi e salumi che saranno il segno distintivo del “buon mangiare” del nuovo bistrot. Dalle 19 alle 22, in Via delle Caldaie 18.