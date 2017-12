Nubifragio: fino al 7 gennaio 2018 al Circolo Vie Nuove

Il Parco dell'Albereta prima e dopo il 1 agosto 2015 negli scatti in mostra di G. Fanetti

Il Circolo Associazione "Vie Nuove" di Firenze, fino al prossimo 7 gennaio 2018, ospita la mostra degli scatti di Giovanni Fanetti, fotografo fiorentino, classe 1939, già recentemente ospitato per la mostra dedicata al motociclismo d’Antan degli anni’70 (che ha visto proprio in questi giorni l’uscita del volume “Sidecar”), per una nuova importante mostra dedicata al Parco dell’Albereta, quello spazio verde, che prima del tragico evento climatico del 01 agosto 2015, prima dunque di quello che non solo Fanetti ricorderà come il “Nubifragio”, rappresentava senza dubbio il polmone naturale più importante dell’area Sud di Firenze. Quel parco a cui non solo gli abitanti di Gavinana sono sempre stati affezionati, ma i fiorentini tutti.

Con queste foto Giovanni Fanetti vuole ricordare com’era il parco prima della tempesta e, dopo la devastazione, la rinascita da ciò che si è salvato attraverso i segni del taglio sulle numerose ceppaie.

La mostra sarà visitabile, ad ingresso libero, ogni giorno fino a domenica 07 gennaio 2018 nel normale orario di apertura del circolo "Vie Nuove": Lun-Sab 13.00 - 24.00 / Domenica e Festivi 9.00 – 24.00.