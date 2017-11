Nove da Firenze su Radio Fiesole: per partecipare 349 30 55 400

I lettori ascoltatori possono inviare messaggi Whatsapp anche vocali oltre ad intervenire in diretta

Prosegue tutti i lunedì e venerdì in diretta dalle 12 alle 14 su Radio Fiesole la trasmissione condotta in studio da Alessio Nonfanti in arte Kagliostro e Benedetta Rossi che affronta gli argomenti più scottanti collegandosi con protagonisti, addetti ai lavori ed opinionisti.

Una irriverente satira sull'attualità con interviste "scomode" ed un focus sulle "cattive abitudini" degli italiani.



Nella puntata di lunedì scorso sono intervenuti il sindaco di Sestino (Arezzo), Marco Renzi per parlare di truffe agli anziani ed il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci sul grave atto vandalico che ha interessato la scuola elementare Anna Frank sfregiata da ignoti.

Il nuovo programma del Palinsesto di Radio Fiesole ha visto crescere i contatti in poche settimane con una diretta Facebook molto seguita sui Social.



Il Format vede in studio Kagliostro e Benedetta Rossi, pronti a ricevere spunti e riflessioni sui temi più caldi del momento. Ospite fisso William Catania pronto a condire i temi del giorno con spezie di gustosa ironia.

Nelle 2 ore di programma sono previsti interventi di addetti ai lavori, politici, tecnici, docenti universitari.. ma il microfono è aperto a tutti coloro che possono offrire un contributo e stimolare il dibattito al fine di presentare agli ascoltatori varie prospettive e punti di vista sui quali poi sviluppare opinioni.



Ad aprire la puntata Nove da Firenze con una mini Rassegna cui partecipa Antonio Lenoci per sottolineare quegli argomenti che "fanno parlare la gente ed il web".



E' possibile Ascoltare il Programma OnLine anche attraverso le App per l'ascolto dell'FM su Smartphone, e seguire la Diretta sui Social.