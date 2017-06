Il 30 giugno la terza edizione

Al via la terza edizione della Notturna dell'Impruneta, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Impruneta Running, con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

La partenza sarà venerdì 30 giugno 2017, alle 20, in piazza Buondelmonti, nel cuore di Impruneta.

La manifestazione è articolata in corsa podistica competitiva 10 km e non competitiva 10 km e ludico motoria 5 km.

Il percorso completo, che attraverserà il verde delle colline, le aree urbane e le fornaci, è sul sito www.imprunetarunning.it. Vigono regolamento Uisp e Codice della Strada. Iscrizioni: http://www.enternow.it/race.php?idms=1420; Isolotto dello Sport, via Argin Grosso 69, Firenze; I-Run, via Cimabue 11, Firenze. Info e contatti: Lara 349 7562952 e Manuela 338 3906480, info@imprunetarunning.it. Servizio fotografico durante l'intero percorso a cura di Alessandro Parcossi.

“Per noi questa corsa è una vera festa – dicono il sindaco Alessio Calamandrei e l'assessore allo sport Iacopo Corsi –: quando una sana iniziativa sportiva nasce dalla comunità, dà vita per la prima volta a un club podistico e giunge, in crescendo, alla terza edizione, non si può che essere più che soddisfatti! Ringraziamo dunque Lara Fabbrizzi e tutto il suo bel gruppo di atleti e invitiamo tutti a partecipare a questa che, lo ripetiamo, è un'autentica festa dello sport imprunetino e, contemporaneamente, uno sguardo panoramico sul nostro splendido territorio”.

Informazioni anche: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055/2036640, mail urp@comune.impruneta.fi.it.