Presentazione del libro di Matteo Poggi mercoledì 14 giugno ore 18.00

Mercoledi 14 giugno (alle ore 18.00) alla IBS+Libraccio (Via de’ Cerretani 16r) presentazione del libro di Matteo Poggi "Non è un gioco per tutti. Storie di vita, calcio e cazzotti" Edizioni Navicellai. Saranno presenti insieme all’autore Elisa Giobbi e Giampiero Bigazzi.

Non è un gioco per tutti: storie di vita, calcio e cazzotti è un libro di Matteo Poggi, già autore di Breve Storia del Cinema Universale (2001, 2003, nuova ed. 2007, per Polistampa) e del documentario Cinema Universale d’Essai (2008, Navicellai), che ha la pretesa di raccontare il Calcio in Costume dal suo interno, ovvero con la voce dei protagonisti. Trattasi infatti di un opera composta essenzialmente di due parti: una storica, con riferimenti non tanto alla nota agiografia storica, comunque presenti, ma alla contemporaneità, ossia con paragrafi inerenti, ad esempio alle piazze dove è stato disputato il torneo dal dopoguerra a oggi, come si è evoluto tatticamente il gioco e come nasce negli anni 70 la forte rivalità fra i colori. La seconda parte, quella principale, consta di 22 racconti dei protagonisti dei 4 colori, sviluppati in forma di monologo. In queste pagine non si troveranno tanto le varie dispute o rivendicazioni, ma essendo un libro nato da una ricerca con fine teatrale, si da ampio spazio alle emozioni, al pathos, a ciò che si prova calcando la sabbia di Santa Croce. Il volume si avvale della prefazione di Marino Biondi (Professore di Letteratura Italiana all'Università di Firenze) e della postfazione di Elisa Giobbi, scrittrice, ed ha a corredo circa 40 immagini in bianco e nero del Calcio in Costume fornite essenzialmente dal fotografo professionista Gianni Pasquini, molte delle quali rare e storiche.