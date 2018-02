Nissan presenta in piazza Strozzi la versione rinnovata della 100% elettrica

Con tecnologia Nissan Intelligent Mobility: sistema di assistenza alla guida ProPILOT e l’innovativo e-Pedal

La mobilità del futuro arriva a Firenze. A partire da domani, fino a lunedì 5 febbraio, il capoluogo toscano aprirà le porte alla nuova Nissan LEAF, il veicolo 100% elettrico più venduto al mondo. A presentarla al pubblico sarà Nissan Italia, che ha organizzato uno speciale evento, in collaborazione con le concessionarie del territorio, tra le quali Brandini Spa. La nuova LEAF sarà visibile in piazza Strozzi, dove per l’occasione è stata allestita una struttura trasparente all’interno della quale verrà collocata la vettura a zero emissioni della casa nipponica. Una tappa, quella fiorentina, che rientra nel Nissan Intelligent Mobility Tour, dedicato alla presentazione ai clienti italiani della nuova LEAF, per promuovere una mobilità a zero emissioni con veicoli integrati nella società, motori più efficienti, prestazioni elevate, maggiore sicurezza e comfort. Forte di 300 mila clienti globali, la nuova vettura elettrica di Nissan rivoluziona la concezione di auto: si può guidare con un solo pedale, parcheggia in maniera autonoma assumendo il controllo dello sterzo, dell’acceleratore e del freno e consente di guidare in autostrada in autonomia su singola corsia. Sotto la carrozzeria trova spazio una batteria da 40 kWh, che garantisce una maggiore autonomia fino a 378 km (con il ciclo NEDC) e in grado di ricaricarsi fino all’80% in soli 40 minuti presso le colonnine di ricarica rapida CHAdeMO.

La tappa fiorentina per la presentazione della nuova LEAF, rappresenta per Nissan e Brandini l’occasione di mantenere alta l’attenzione sulla mobilità sostenibile nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria. Tema che la concessionaria fiorentina ha recentemente sviluppato anche attraverso la consegna di circa 70 LEAF 100% elettriche alle cooperative di taxi di Firenze.