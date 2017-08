Nikola Kalinic voleva il Milan, non ci torna là

L'attaccante croato arriva a San Siro in prestito con obbligo di riscatto. Ha firmato un contratto di 4 anni

E il Milan l'ha preso. Il Dirigente rossonero Marco Fassone, al rientro dalla tournée cinese, l'aveva promesso: "Faremo ancora qualcosa, non c'è fretta". Nikola Kalinic ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021. L'attaccante a disposizione di Montella ha scelto la maglia numero 7, indossando i colori per cui -ha dichiarato- tifata fin da piccolo. Il giocatore a 29 anni (187 cm. per 80 kg.) è arrivato al culmine di una carriera ricca di esperienze internazionali, Europa League compresa.

Dall'estate 2015 è stato la punta della Fiorentina: il debutto in Serie A avvenne il 23 agosto, proprio contro il Milan (2-0 per i viola). Nella scorsa stagione, 32 gare e 15 gol. A Firenze Kalinic ha segnato in media ogni 2-3 partite, una certezza del suo primo campionato di Serie A, quando con i suoi gol portò i Viola temporaneamente al primo posto in classifica. Un attaccante completo e imprevedibile in area di rigore, dove riesce a colpire in qualsiasi situazione: di piede -preferito il destro- ma anche di testa, segnando e facendo segnare.

La sua cessione segna all'ennesimo incasso economico della società viola, grazie alle chiare intenzioni del giocatore, che da tempo spingeva per porre fine all'esperienza fiorentina. Il Direttore Sportivo di AC Milan Massimiliano Mirabelli, durante la presentazione del calciatore parlando della possibilità di far tornare il calciatore croato alla Fiorentina, ha usato un denigratorio “là”.

E l'ACF Fiorentina ci è rimasta male: "Ci terremmo a ricordare al DS Mirabelli che la Fiorentina è una società importante nella quale hanno giocato campioni che hanno fatto la storia del calcio e che questo Club rappresenta Firenze, una delle città più belle e conosciute al mondo e che pertanto merita e pretende, nel riferirsi ad esso oggi e in futuro, un rigoroso rispetto."