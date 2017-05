Niente voucher per le vigne del Chianti, dell'Empolese e di Carmignano

Coldiretti Firenze-Prato: "Occorre ora individuare una valida alternativa"

Con la sospensione della vendita dei voucher da aprile si perderebbero opportunità di lavoro in Italia per 50mila giovani studenti, pensionati e cassa integrati impiegati nelle attività stagionali in campagna dove sono in corso i lavori primaverili.



Coldiretti, nel commentare i dati positivi dell’Istat sull’occupazione a marzo, sottolinea la necessità di costruire ex-novo uno strumento che possa rispondere alle stesse esigenze delle imprese e dei lavoratori per non perdere opportunità occupazionali.

"Anche la nostra agricoltura ne risentirà - commenta Simone Ciampoli, direttore di Coldiretti Firenze-Prato-. Pensiamo soltanto ai tanti studenti e pensionati impegnati nella vendemmia nel Chianti, nell'Empolese, nell'area di Carmignano".

"L’impiego dei voucher in agricoltura anche nelle nostre provincie – aggiunge Ciampoli- è stata una piccola percentuale. A livello nazionale sono stati appena l’1,6% del totale, praticamente stabile da cinque anni perché è l’unico settore rimasto praticamente 'incatenato' all’originaria disciplina 'sperimentale' con tutte le iniziali limitazioni, solo lavoro stagionale e solo pensionati, studenti e percettori di integrazioni al reddito".

In agricoltura sono stati venduti nel 2016 solo 2.210.440 voucher, addirittura in calo rispetto all’anno precedente e più o meno gli stessi del 2012, per un totale di oltre 380mila giornate di lavoro che hanno aiutato ad avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti e a mantenere attivi molti anziani pensionati nelle campagne senza gli abusi che si sono verificati in altri settori.

"Occorre ora individuare una valida alternativa perché, con l’abrogazione della disciplina del voucher, il sistema agricolo è stato doppiamente penalizzato in quanto, – conclude Ciampoli - se da una parte non si riscontravano nel settore indizi di abnorme e fraudolento utilizzo da dover correggere, dall'altra certamente l’intero percorso di emersione intrapreso dal 2008 ad oggi rischia, in assenza di interventi adeguati, di andare perduto".