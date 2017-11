​Neve in Mugello ed Alto Mugello: come si montano le catene

Come montare le catene da neve

Vento forte in tutte le aree del territorio della Città Metropolitana di Firenze

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze conferma per oggi l'allerta arancio per neve in Mugello ed Alto Mugello e per vento su tutte le aree del territorio metropolitano. Domani, martedì 13 novembre codice giallo per vento su tutte le aree.



"Al momento - avvisa Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile - continua a nevicare su tutti i rilievi appenninici fino a quote collinari con accumuli localmente abbondanti. A causa della neve e del forte vento si registra la caduta di numerose alberature. Raccomandiamo perciò massima prudenza nello svolgere attività all'aperto e nella guida". Il transito sulla viabilità interessata dagli eventi è consentita solo ai mezzi dotati di pneumatici invernali o catene.