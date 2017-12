Nero urlante. La paura fra le righe di un libro

Appena uscito il libro noir con 11 racconti. Il tema? Solo paura e terrore

Un libro per i più coraggiosi. 11 scrittori hanno composto il libro “Nero urlante” nella collana Giallo, nero & rosso, curata da Andrea Gamannossi per Mauro Pagliai Editore, Firenze.

Paura: /paùra/ è un sostantivo femminile

Stato emotivo di repulsione e di apprensione in prossimità di un vero o presunto pericolo: ho avuto una gran p., una p. matta, birbona, una p. del diavolo, una p. da morire; niente p.!; metter p. a qualcuno; il coraggio della p., quella sorta di arditezza temeraria e quasi disperata che talvolta nasce per istinto di conservazione in una situazione di estremo pericolo.

Questo è il sentimento che Andrea Gamannossi, Mirko Tondi, Paolo Piani, Sergio Calamandrei, Arianna Niccolai, Vario Cambi, Paolo Romboni, Stefano Rossi, Simone Innocenti, Davide Gadda e Bernardo Fallani suscitano nel lettore.

Il sentimento più antico dell’animo umano si esprime in molti modi, come una piovra che assicura lo spavento attraverso le più diverse circostanze.

Una ricerca dei molteplici aspetti della parte più ombrosa dell’uomo, la scia del buio interno che sconvolge la mente e immerge le passioni in un vuoto nero.

Da leggere, da regalare, da tenere accanto durante il giorno, e sul comodino, chi ha il cuore forte.