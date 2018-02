il tour ferma a Firenze! 30 brani, due ore e mezza di concerto e super band.

Tre amici. Tre grandi artisti. Tre carriere straordinarie: NEK. MAX. RENGA. Sono loro i protagonisti dell’imperdibile tour che martedì 20 febbraio approda al Mandela Forum di Firenze (ore 21 - biglietti da 30,44 euro a 65,22 euro; prevendite nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804 e online su www.ticketone.it tel. 892 101 - info tel.055.667566 – www.bitconcerti.it - www.fepgroup.it).



Sono stati colonna sonora di intere generazioni: Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nek é l'artista italiano più suonato dalle radio nell'ultimo anno, Francesco Renga ha una carriera segnata da oltre 1850 concerti…



Sul palco i tre protagonisti della musica italiana sono sempre insieme. Un live con più di 30 brani in scaletta: oltre 2 ore e mezza di musica in cui Max, Nek e Renga reinterpretano a tre voci i grandi successi delle loro straordinarie carriere, unendo i loro tre incredibili repertori venticinquennali.



In scaletta, tra le altre, hit come “Gli anni”, “Fatti avanti amore”, 'Il mio giorno più bello nel mondo”, “Hanno ucciso l'uomo ragno”, “L'universo tranne noi”, “Come mai”, “Sei un mito”, “Lascia che io sia”, “Ci sarai”.



Ad affiancarli è una super band di 9 elementi composta da Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.



Biglietto da visita di questo progetto live è stato “Duri da Battere”, singolo di Max Pezzali interpretato insieme ai compagni di viaggio. In attesa del tour i tre artisti hanno presentato inoltre i brani “Il mio giorno più bello nel mondo”, “Gli anni” e “Fatti avanti amore”, nelle inedite versioni a tre voci, attualmente in rotazione radiofonica e in digitale. Le canzoni sono state registrate durante le prove del tour, insieme alla super band.



Il tour è prodotto e organizzato da F&P Group, media partner RTL 102.5.



www.bitconcerti.it - www.fepgroup.it



Info spettacolo

Nelson Mandela Forum – piazza Berlinguer – Firenze

Info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it - www.fepgroup.it



Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

1° Settore 65,22 euro

2° Settore 52,17 euro

3° Settore 43,48 euro

4° Settore 30,44 euro

Parterre Gold 60,87 euro

Parterre 33,04 euro



Prevendite

Nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)



Sconti e riduzioni

I bambini fino a 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto provvisto di biglietto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere in caso di settore numerato.



Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana (boxofficetoscana.it/punti-vendita) o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia l'acquisto di un biglietto generico.