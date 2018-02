Nei padiglioni di Carrara Fiere al via il grande evento dedicato all’ospitalità italiana

Domani l’assemblea nazionale di CNA Balneatori e i migliori 9 barman da tutta Italia. Con 41 miliardi di euro di valore aggiunto, il settore della ristorazione è in crescita e il turismo nel 2017 è stato da record

Sono partiti con un record di presenze per il primo giorno Tirreno C.T. e Balnearia, i due saloni inaugurati questa mattina a Carrara Fiere. Trentotto edizioni per la fiera di riferimento per l’ospitalità che vogliono dire un rinnovamento continuo sia nell’offerta dei prodotti presenti, sia in termini di contenuti, con un programma denso di appuntamenti di approfondimento di un settore che a quanto pare non conosce crisi. «Per il secondo anno confermiamo la ricchezza di questi due eventi che vanno a braccetto contando su un settore, quello dell’ospitalità, che continua a crescere – spiega il responsabile di Tirreno C.T. e Balnearia, Paolo Caldana – i turisti e i consumatori cercano ormai la qualità dell’offerta, è necessario quindi che si continui a investire sul miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti». Al taglio del nastro di questa mattina erano presenti, tra gli altri, il prefetto, Enrico Ricci, il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri, i sindaci di Carrara e di Massa, Francesco De Pasquale e Alessandro Volpi, il comandante in seconda della Capitaneria di Porto Enrico Pasqualotto, esponenti del mondo della politica, l’onorevole Martina Nardi e il consigliere regionale Giacomo Bugliani.

Il turismo in Italia

L’anno 2017 si è chiuso con un boom di presenze, portando l’Italia a riappropriarsi del ruolo di leadership in Europa. L’incremento di turisti stranieri e l’aumento dei flussi interni nel 2017 e l’incremento tra il 3 e il 4 % tra il 2016 e il 2017 fa pensare ad un trend in crescita nel 2018. Il Belpaese detiene il record del maggior numero di siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco (sono 54 nella lista 2017), e l’alta concentrazione dei siti d’interesse fa sì che l’Italia si collochi tra i 5 paese più visitati al mondo. Il 2017 ha visto crescere le presenze degli stranieri (circa il 5%) e degli italiani (+3,2%). Mare, musei e “slow touring” sono cresciuti in termini turistici negli ultimi due anni.

Tirreno C.T. e Balnearia: appuntamenti irrinunciabili per gli operatori del Centro Italia

In mostra le ultime novità del settore dell’ospitalità. Inoltre ampio spazio è dedicato alle aziende dell’agroalimentare e quest'anno la rassegna si apre ai cibi "senza", con BioVeganGlutenfree, la nuova area dedicata a prodotti e servizi di questo importante segmento della ristorazione e della cucina che negli ultimi anni ha sempre più preso campo per incontrare le esigenze dei consumatori. In questo settore saranno in mostra i prodotti e i preparati per una cucina che guardi al biologico da un lato, puntando alla sostenibilità, ma anche alle nuove tendenze di consumo, oltre che alle esigenze salutistiche dei consumatori. Negli spazi della 19^ edizione di Balnearia, la manifestazione dedicata al mondo della balneazione, si possono trovare tutte le novità dell’arredo da esterni e delle relative tecnologie, in una fiera che rappresenta da sempre anche un importante momento di incontro per tutti gli operatori. Grazie al coinvolgimento delle Associazioni e delle Organizzazioni Sindacali di categoria, ci saranno anche in questa edizione numerose opportunità di informazione e confronto sulle più sentite tematiche del settore.

Tirreno C.T.

“Conservazione, temperatura di servizio del vino” è il tema dell'incontro che vede la partecipazione di Sommelier Aspi che nel pomeriggio di domani propongono “Sai riconoscere un olio bono da uno difettoso?” a cura di Fausto Borella. Torna anche quest'anno il Concorso Nazionale Maitre dell’anno 2018 della sezione Toscana Mare organizzato da Amira. Alle 16 l'attenzione di Amira si sposta sulla cucina Vegana con approfondimenti sulla Celiachia. “Pizza Senza Frontiere” è la tappa di selezione del concorso internazionale per pizzaioli curato da Accademia Pizzaioli-Ristorazione Italiana. Assipan propone dimostrazioni di produzione e cottura di tutte le tipologie di “panini ai cereali” e “pizza ai vari gusti”. In tema di sfide, la Fib sceglie il Top Barman con i migliori 9 Barman che si sfidano nell’incognita “Mistery Box”. Mentre la Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria cerca i migliori con il Campionato Italiano Cake Designers Fipgc per decretare la nazionale che gareggerà durante il “Cake Designers World Championship Fipgc 2019” che si svolgerà a Milano presso Host 2019. Seconda edizione del Campionato Italiano “Eccellenze Italiane” promosso da Good In Food. Con la Federazione Italiana Gelatieri sale sugli scudi la produzione di granita tradizionale siciliana, mentre con Pizza E Pasta Italiana «Pizza e alta cucina si incontrano! Cosa possono fare assieme un cuoco e un pizzaiolo? Una “Pizza a due” che esalta il sapore dell’impasto e la qualità degli ingredienti proposti». Inoltre ritorno alle tradizioni con la riscoperta della Cecina.

L’alta qualità delle proposte food service e beverage di Conserve Italia fa tappa a TIRRENO CT 2018. I prodotti dei top brand Cirio Alta Cucina, Valfrutta Granchef e Yoga, arricchiti da alcune importanti novità, sono presenti in un ampio stand al Padiglione B _ Corsie 19/20 - Particelle 514-515/547-548. L’universo Horeca del grande gruppo agroalimentare, leader nel settore con un ruolo consolidato di TOTAL HORECA COMPANY, si conferma punto di riferimento per gli operatori della moderna ristorazione e dei bar evoluti, garantendo le migliori risposte alle esigenze emergenti in ogni tipologia di format e di servizio. Una presenza d’impatto, quella di Conserve Italia, all’interno di un evento che vuole promuovere l’ospitalità, la ristorazione, il turismo, con una formula unica incentrata su proposte, soluzioni e ultime tendenze del fuori casa. In questo contesto, i riflettori saranno puntati sul pomodoro Cirio Alta Cucina, 100% italiano, ricco di sapore e dalla grande versatilità, lavorato con cura e dalla resa eccezionale e da tempo “Approvato dalla Federazione Italiana Cuochi”, oltre che sponsor della Nazionale Italiana Cuochi con cui è attiva una qualificata e consolidata partnership. In grande evidenza sarà anche la linea dei Cotti a Vapore Valfrutta Granchef, una gamma speciale delle migliori verdure cotte a vapore, un processo delicato e tecnologicamente avanzato che ne preserva tutto il gusto autentico, il colore naturale, il profumo intenso e le proprietà organolettiche. L’ultima new entry Cotti a Vapore 5 Cereali – in mix gustoso e versatile con Farro, Avena, Grano, Riso rosso ed Orzo, nel formato da 1 kg – porta a 10 le referenze complessive per una gamma anch’essa “Approvata dalla F.I.C”. Non mancherà poi la novità rivoluzionaria di YOGA L’Arte del 100%, la prima linea di succhi di frutta 100% per il canale Horeca, senza zuccheri aggiunti, senza coloranti e conservanti, vegan OK e gluten free, con 8 referenze 100% frutta come Pesca, Pera, Albicocca, Mirtillo, Arancia, Pompelmo, Ananas, Mela Golden e 4 mix di frutta e verdura 100% veggie nei gusti ACE, Mango-Mela-Zucca-Carota, Pera-Finocchio-Zenzero, Frutti di Bosco-Carota nera-Barbabietola. Un’alternativa premium, in bottiglia di vetro da 200 ml, per bere un sorso di salute ogni giorno al bar. Conserve Italia lancerà poi a breve la nuova linea di bevande sodate Bitter Salfa (marchio storico nato a Bologna nel 1956), sette referenze gassate ideali per la miscelazione e destinate a creare nuove importanti occasioni di consumo nel mondo Horeca. Novità molto attese e top secret sono previste anche per Derby Blue – in occasione dei 20 anni dalla nascita della famosa bottiglia in vetro blu da 200 ml – con un restyling totale di gamma che sarà accompagnato anche dal lancio di un nuovo gusto in assortimento. Da sottolineare inoltre l’inserimento nella linea Valfrutta BIO del nuovo gusto 100% Ananas, nella tradizionale bottiglia trasparente in vetro da 200ml, per offrire una gamma più completa con 8 referenze biologiche firmate Valfrutta. Non meno importante è infine l’ampliamento della linea Food Bar, con l’arrivo nella gamma Apè delle Tortillas, gustose chips per il momento dell’aperitivo.