 Navetta Cure, serve per raggiungere il Mercato

Ogni 20 minuti consentirà di raggiungere il mercato in piazza Berlinguer

Il nuovo servizio di navetta per raggiungere il mercato in piazza Berlinguer, dove dal 5 febbraio scorso si sono trasferiti temporaneamente i banchi del mercato delle Cure era stato richiesto a gran voce dagli ambulanti, come anticipato da Nove da Firenze ed adesso parte il servizio riservato ai clienti che hanno visto allontanarsi i banchi frequentati ogni giorno.



Si chiamerà ‘Nc - Navetta Cure’ e sarà attiva da lunedì 19 febbraio nella fascia oraria 7.30 - 12.30 con percorrenza Cure–Mandela Forum ogni 20 minuti.

Secondo gli assessori allo Sviluppo economico e alla Mobilità si tratta di un servizio in più per gli abitanti delle Cure per raggiungere il ‘loro’ mercato e per gli ambulanti di mantenere un contatto con i loro clienti abituali.



Lo spostamento del mercato si era reso necessario per consentire i lavori di riqualificazione di piazza delle Cure. La nuova collocazione sarà mantenuta fino al completamento dei lavori.