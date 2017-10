Nati per leggere: un corso per spiegare ai bambini perché leggere è così importante

Un’iniziativa per educatori, insegnanti e operatori, ma aperta anche alle famiglie

Leggere insieme, fin da piccolissimi, aiuta, tanto, a crescere. “Nati per leggere” è il programma che, a livello nazionale, vuole diffondere la pratica della lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita, per tutti i bambini e le bambine. Anzi, c’è chi sostiene sia utile prima ancora, nella pancia della mamma. Perché questa abitudine, che crea un momento di intimità tra adulto e bambino, è una grande opportunità di sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo. Arriva ora il corso, per formare chi intende impegnarsi a diffondere il programma “Nati per leggere” a livello territoriale. Le lezioni sono rivolte agli operatori sanitari, ai pediatri di famiglia come ai bibliotecari e agli educatori, ma sono aperte anche ai genitori. Il corso multidisciplinare, realizzato grazie a Co&So ha una durata di 16 ore, si svolgerà nella Sala conferenze della parrocchia di San Donato a Firenze, il 20 e il 21 ottobre 2017 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). Le lezioni serviranno a comprendere quali sono i benefici per la società della promozione della lettura in età precoce, ma anche a conoscere le fasi di sviluppo del bambino e saperle mettere in relazione con i libri più adatti. I partecipanti al corso avranno una panoramica su quali sono le proposte editoriali dedicate all’infanzia e familiarizzeranno con le modalità di lettura ai più piccoli.

“È un’occasione preziosa per Co&So - dice Claudia Calafati del gruppo cooperativo - una formazione multiprofessionale che mette insieme e fa dialogare i nostri operatori delle biblioteche, educatori di nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori di ludoteca e coordinatori con la volontà di diffondere e promuovere la lettura, co-progettare e fare rete nel territorio toscano”.