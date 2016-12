Natale in Toscana: più shopping online e meno messe

Nuova ricerca di mercato eBay di TNS dedicata agli usi e consumi degli Italiani per il prossimo Natale. C'è anche la possibilità di regalare lingotti d'oro certificati, acquistabili attraverso le filiali della Banca

Come ogni anno, in prossimità delle festività natalizie, parte la corsa al regalo giusto: elettronica, complementi d’arredo, abbigliamento, cesti natalizi ed altro. Risparmiano i toscani che sono disposti a spendere per i regali di Natale in media € 191. Per il partner sono disposti a spendere circa € 67 (€ 26 in meno rispetto alla media nazionale), e per i figli spenderanno circa € 121 (€ 17 in meno rispetto alla media nazionale). I regali più apprezzati sono quelli pensati su misura (55%), né costosi, né fashion. Circa un quarto dei toscani preferisce ricevere un regalo a sorpresa (23%). Il 21% dei toscani per Natale si dedicheranno maggiormente allo shopping online rispetto all’anno passato, dato in linea con la media nazionale.

Invece, se l’obiettivo è quello di regalare un qualcosa di originale, prezioso e che possa preservare il suo valore nel tempo, una delle alternative è regalare Oro in forma di lingotti e monete. Nuova Banca Etruria, vantando competenze di alto profilo nel mondo dell’oro, riconosciute anche a livello internazionale, è in grado di offrire una vasta gamma di lingotti certificati e prodotti esclusivamente da raffinerie iscritte alla Good Delivery List che ne garantiscono la qualità. I tagli vanno dal più piccolo lingotto del peso di 2 grammi, per poi salire a quelli da 5, 10, 20, 50 e 100 grammi, tutti racchiusi in una elegante confezione regalo. L’idea del regalo in oro è adatta a tutti: dal nonno che vuole attribuire valore duraturo al dono di Natale per il nipote, all'imprenditore che decide di scegliere per i propri dipendenti un riconoscimento aziendale importante e d'effetto, oppure a colui che vuole regalarsi un qualcosa che resiste ai momenti di crisi e di inflazione e possa fungere da “tesoretto” per il futuro. L’acquisto può essere effettuato, anche dai “non Clienti della Banca”, in Filiale, oppure comodamente accedendo al sito internet oro.bancaetruria.it e acquistando il metallo dal proprio internet banking. Inoltre, esclusivamente per i clienti in possesso di un’utenza VIRTY, è possibile effettuare la transazione da tale portale, mediante l’utilizzo della chiavetta OTP. La consegna del lingottino avviene in tempi rapidi, qualunque sia la residenza del cliente ed è gratis se viene effettuata in una delle Filiali del Gruppo Nuova Banca Etruria. Inoltre per coloro che hanno una particolare affezione per le monete, Nuova Banca Etruria grazie alla società controllata Oro Italia Trading offre una vasta gamma di monete auree, quali ad esempio, la Sterlina, il Pesos, il Krugerrand, il Ducato e molte altre ancora. L’offerta si arricchisce ulteriormente se si prendono in esame i lingotti più importanti, generalmente utilizzati per finalità di investimento, del peso di 50, 100, 250, 500, 1.000 e 12.500 grammi.