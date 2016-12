Natale a Firenze: Nardella sotto il tendone del Circo Orfei

2.300 persone per i primi giorni di apertura del Presepe di Lecore

Esordio in grande stile per il circo alla prima di Firenze in via del Cavallaccio, dove ha deciso di presenziare anche il sindaco della città. Dario Nardella si è intrattenuto con moglie e figli sotto il tendone del circo per trascorrere il pomeriggio di Natale in allegria e ammirare lo spettacolo della nuova generazione. Il primo cittadino ha poi voluto complimentarsi con tutto il cast e soprattutto con Angela e Michael Martini i due giovani trapezisti da record: “Siete una bella famiglia e trasmettete al pubblico la voglia di guardare questo show, siete dei grandi artisti e trasmettete emozioni vere – ha detto Nardella – siamo orgogliosi di vare potuto regalare ai bambini anche quest’anno l’atmosfera del circo di Natale nella nostra città, individuando quest’area davvero speciale”. Circa quattromila gli spettatori del giorno di Natale hanno assistito dunque a New Generation lo show coni i grandi campioni della nuova generazioni Martini che hanno realizzato alcuni importanti traguardi e addirittura entrati nel Guinnes World record infatti è l’unico bambino che a soli 10 anni ha effettuato il triplo salto mortale bendato a 15 metri da terra al trapezio ed insieme alla sorella , 18 anni, che effettua il doppio salto mortale. Loro sono una delle attrazioni clou del grande circo Nelly Orfei. Michael che oggi ha 17 anni e Angela Martini malgrado la loro giovane età si sono già esibiti dinanzi a due papi; a dicembre 2012 dinnanzi a Papa Benedetto XVI, e a giugno 2014 dinanzi a Papa Francesco. I due giovani atleti fanno parte dei Flyng Rodogelles e hanno vinto il 3 febbraio del 2013 il primo premio al Festival Internazionale du Cirque de Montecarlo con il triplo salto mortale e prima ancora hanno guadagnato il primo premio al Festival internazionale del circo di Latina con il triplo salto mortale. Michael sotto il tendone del circo Orfei ha compiuto un altro grande record realizzando il quadruplo salto mortale al trapezio entrando nel World Guinness Records 2014 come il più giovane acrobata che ha eseguito il quadruplo salto mortale. Ma non ci sono solo loro c’è anche una grande esclusiva europea per la prima volta in esclusiva Italiana direttamente dagli studi della Paramount Pictures potrete assistere dal vivo all’idolo di tutti i bambini, il Trasformer. Nella pista la celebre, bellissima e fiammante Corvette diventerà il più grande Robot di ferro vivente e lo farà proprio davanti ai vostri occhi. Un vero e proprio spettacolo nello spettacolo il tutto condito da una coreografia degno dei grandi fil di Hollywood. E tanto altro ancora per uno show di quasi tre ore.

Oltre 2.300 persone per i primi due giorni di apertura del Presepe di Lecore. I visitatori quest'anno entrando si trovano catapultati in una cattedrale gotica la grande immagine di una vetrata colorata che rimanda immediatamente al tema realizzato in frammenti di vetro e cristalli colorati. Dice Don Paolo Paoletti, Proposto di Cascina e grande amico del Presepe: "Siamo fragili come un pezzo di vetro, deboli e nello stesso tempo preziosi come il cristallo, perche' capaci di compiere gesti di generosità e di amore che rendono bella e gioiosa la vita degli altri e diffondono nel mondo i colori di Dio". Difronte alle debolezze, preoccupazioni e problematiche della vita umana siamo pronti a correre dagli imbonitori piuttosto che andare a pregare davanti a Gesu', i nostri tempi confondono e deviano la strada che ci conduce alla Speranza e alla Certezza della vita, cosi' nel Presepe quest'anno due statuine nuove attirano l'attenzione perche' rappresentano proprio quel mondo alternativo a Dio che attira facilmente persone fragili, la maga e l'incantatore di serpenti, ma in primo piano si trova anche il soffiatore di vetro, perche' tutta la nostra fragilità nasce da questo processo di produzione cosi' delicato come il soffiaggio della pasta vitrea. Il presepe, come da tradizione e da tecnica costruttiva oramai consolidata e' realizzato con scatole di cartone ricoperte da frammenti di vetro colorato, proveniente dagli scarti di una vetreria di Montelupo F.no (Anton Lux) grazie alla quale e' stato possibile reperire il materiale da loro scartato con cui sono stati realizzati Betlemme e Gerusalemme, i due paesi che sono i suggestivi scenari della scintillante e colorata natività 2016. Il Presepe rimarrà aperto eccezionalmente anche dal 27 al 31 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30.