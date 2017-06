Nastro Azzurro lancia la Limited Edition dedicata a Firenze

Per 6 mesi 150.000 bottiglie da 33 cl. per la città simbolo del talento italiano per l'arte e la bellezza, in più di 70 paesi nel mondo

Nastro Azzurro Firenze è la limited edition dedicata alla città che, per antonomasia, esporta l’arte, la manifattura e la bellezza italiana in tutto il mondo. L’iniziativa del brand nasce per rendere omaggio a due espressioni del talento italiano: Firenze, un capolavoro che lascia chiunque la visiti senza fiato, e Nastro Azzurro che, grazie alla qualità superiore, è diventata la premium italiana più bevuta al mondo.

Il lancio della bottiglia è stato anticipato da un’importante campagna di affissioni e la distribuzione è partita dalla fine di maggio, in alcuni selezionati locali della città, per essere pronti a diffondere la bottiglia al grande pubblico dalla prossima settimana, in occasione di Pitti Immagine Uomo.Nastro Azzurro Firenze sarà, inoltre, protagonista dell’estate fiorentina grazie ad una partnership importante con Visarno Arena e Firenze Rocks che partirà, il prossimo 14 giugno, con il concerto dei Radiohead e seguirà tutta la programmazione estiva, consolidando il già forte rapporto tra il brand e la musica.

La limited edition, infine, sarà al centro delle attività del Wired Next Fest, il prossimo settembre, a sostegno di quella generazione di giovani talenti che sanno mettersi in gioco, che non si accontentano e che hanno il coraggio di inseguire i propri sogni. P, infatti,saranno presentati i primi progetti innovativi che si sono distinti all’interno della piattaforma di crowdfounding, “Nastro Azzurro Crowd”, che il brand ha lanciato durante l’edizione milanese del Wired Next Fest.