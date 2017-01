Naspi: basta code ai Centri per l'impiego, la domanda si fa on line

Voucher formativi per un milione: destinazione disoccupati, inoccupati e inattivi. Area di crisi Livorno: il 12 gennaio nuovo incontro sugli incentivi

FIRENZE- Niente più lunghe file agli sportelli dei Centri per l'impiego toscani per i lavoratori in scadenza di contratto che intendono presentare domanda di Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), che ha preso il posto dell'indennità di disoccupazione ordinaria. Per limitare i disagi, sia per l'utenza che per il personale dei Centri per l'Impiego costretti, in alcuni periodi dell'anno, a dover gestire centinaia di persone in aggiunta all'ordinaria attività rivolta a tutti i cittadini,la Regione chiarisce la procedura da seguire per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la presentazione della richiesta di Naspi, procedura che nel corso degli ultimi anni è stata significativamente semplificata ed automatizzata. Resta comunque la possibilità, per chi lo desidera e ha necessità di assistenza, di recarsi personalmente ai Centri per l'Impiego per qualsiasi tipo di informazione e servizio.

Approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessora al lavoro Cristina Grieco, una delibera che integra gli indirizzi per l'assegnazione di voucher formativi individuali, prevedendo un intervento specifico per le aree di crisi di Livorno, Piombino, Massa Carrara e Amiata. In queste zone, individuate quali aree di crisi complessa, potranno accedere ai voucher, oltre ai disoccupati in NASPI o in mobilità, anche tutti gli altri disoccupati, compresi quelli di lungo periodo e quelli usciti dai percorsi LPU, cioè i lavori di pubblica utilità, gli inoccupati e gli inattivi, purché già iscritti o che si iscrivano ai Centri per l'Impiego prima delle scadenza dello specifico avviso che sarà adottato dagli uffici regionali nei primissimi giorni di gennaio. La prima scadenza di questo specifico avviso è fissata al prossimo 10 febbraio, mentre le scadenze successive avranno cadenza bimestrale a decorrere dal 10 marzo, e fino ad esaurimento delle risorse stanziate, che ammontano a un milione di euro. Con questi voucher si potranno finanziare corsi di qualifica fino ad un massimo di 3mila euro, certificazioni di unità di competenze fino ad un massimo di 450 euro e corsi dovuti per legge fino ad un massimo di 250 euro. I voucher saranno assegnati a tutti i richiedenti senza una soglia minima di accesso fino a disponibilità delle risorse stanziate. Solo all'approssimarsi del loro esaurimento verrà stilata una graduatoria di accesso in base al punteggio conseguito, che sarà determinato esclusivamente dall'ISEE e dai carichi familiari.

Prosegue il programma di incontri organizzato da Regione Toscana e Invitalia per presentare le agevolazioni a disposizione delle imprese che intendono investire nel Polo produttivo dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo. Il prossimo workshop è previsto per giovedì 12 gennaio, dalle ore 11, presso il Castello Pasquini, a Castiglioncello. Dopo i saluti del sindaco di Rosignano Marittimo, Alessandro Franchi, e del consigliere del presidente Rossi per i lavoro, Gianfranco Simoncini, via agli interventi degli esperti di Regione e Invitalia, che illustreranno nel dettaglio i vari strumenti nazionali e regionali messi in campo per le aree di crisi. Saranno, tra l'altro, fornite informazioni sul bando per gli incentivi occupazionali, prorogato a tutto il 2017, e sugli interventi formativi e i voucher per i lavoratori, compresi quelli impegati in lavori di pubblica utilità. Nel primo pomeriggio, a partire dalle 14, partiranno gli incontri one-to-one con le imprese interessate ad approfondire singoli aspetti tecnici dei diversi strumenti. Per iscriversi agli incontri di approfondimento è necessario inoltrare la richiesta, entro le ore 18 del 9 gennaio, all'indirizzo rilanciolivorno@invitalia.it