Ludicomix Bricks & Kids: nasce il “Fantasy Park”

A Empoli nel weekend di sabato 22 e domenica 23 aprile la 14° edizione

EMPOLI- Sono attese migliaia di persone che nella due giorni (sabato 22 e domenica 23 aprile) si ritroveranno a Empoli e affolleranno la cittadina, con i negozi aperti anche di domenica, per le strade e nei padiglioni dedicati all’evento. Ludicomix Bricks & Kids 2017 si conferma un grande evento ludico toscano, nelle dimensioni e nei numeri. Quest’anno la manifestazione rafforzerà la propria superficie espositiva tra Palazzo delle Esposizioni (sede storica dell’evento) e Piazza Gramsci (già nello scorso anno sede della grande esposizione LEGO), ai quali farà da raccordo il polmone verde del Parco Mariambini. L’evento si propone più concentrato rispetto alle ultime edizioni, con un percorso esterno ai grandi padiglioni comunque fulcro della kermesse. Palazzo delle Esposizioni avrà un raddoppio di superfici e palchi per riportare il Cosplay Contest al suo interno, assieme ai giochi, i videogiochi e l’Area Pro. Raddoppio di superficie anche in Piazza Gramsci, con tre tensostrutture disposte a ferro di cavallo tra loro collegate per condurre i visitatori attraverso la grande esposizione LEGO -organizzata con tanta passione e creatività dai mastri costruttori di ToscanaBricks e ItLUG- fino nel paradiso del gadget, del comics e del gioco vintage. Tutte le aree saranno visitabili con un unico biglietto, acquistabile nei giorni di fiera o in prevendita www.ludicomix.it/biglietti

DAI LEONI AGLI ANIMALI FANTASTICI

Come percorso ideale per i visitatori che arriveranno e per tutti gli empolesi, ci saranno importanti mostre ‘a cielo aperto’ realizzate dal collettivo Empolese Le Vanvere e da decine di illustratori italiani (sono quasi 300 le opere presentate per partecipare) chiamati a cimentarsi con il tema degli “animali fantastici”. In totale sono 5 le mostre, con 73 opere realizzate da professionisti del settore. Zoo, Animalia e Animali Fantastici saranno delle mostre atipiche, allestite negli spazi che di norma vengono riservati alle affissioni pubblicitarie con le illustrazioni stampate 1 x 2 metri: lo spazio espositivo è la città stessa. Mostre che si possono visitare passando davanti a un’opera per caso, oppure seguendo le indicazioni e il percorso della mappa che indica i luoghi dove sono disposte le opere. Le Vanvere e molti artisti saranno presenti nella Self-Area del Palazzetto delle Esposizioni. Se nel nuovo format della manifestazione (nato dalla fusione di Ludicomix con Mattoncini a Palazzo) erano i quattro leoni di Piazza Farinata degli Uberti ad accogliere i bambini e le loro famiglie, adesso ci saranno le attrazioni in tema del parco Mariambini a farlo, nel suo clima fantastico di evocazione. Un “Fantasy Park” a pieno titolo, per due giorni di festa che ospiterà l’area KIDS con nuovi giochi giganti da fare all’aperto e quelli riscoperti dal passato, tra sfide di abilità e intrattenimento vario, voli d’aquiloni, parate di mascotte, giochi gonfiabili, trucchi e musica per i più piccoli e anche un negozio della città che promuoverà laboratori e giochi da tavolo da fare in famiglia. Grandi avventure e tanti giochi da provare: divertimento assicurato a ingresso libero.

FANTASY PARK

Gli ampi spazi del parco, che per l’occasione avrà un collegamento diretto con il Palazzo delle Esposizioni, promettono un mondo pieno di fantasia ad accesso gratuito per tutti, piccoli e grandi visitatori, semplici curiosi. Il “Fantasy Park” è la novità più ghiotta di questa edizione e vialetti e aiole si offrono come scenario perfetto per le associazioni di rievocazione e gioco di ruolo dal vivo e per ospitare un mercatino artigianale-artistico in tema. Protagonisti del Fantasy Park saranno principalmente le associazioni, a partire da quelle che faranno vivere le atmosfere di Harry Potter e degli ‘animali fantastici’ che sono il filo conduttore di questa Ludicomix Bricks & Kids. Lezioni di stregoneria, divinazione o erbologia, come duelli di incantesimi, cerimonie di smistamento, con cacce al tesoro e popolari giochi da tavolo rivisitati in tema fantastico-potteriano. Sarà un po’ come andare a spasso per la ‘Terra di Mezzo’ a braccetto dei protagonisti della Compagnia dell'Anello col rischio di imbattersi in un duello tra Jedi e Sith della saga galattica più famosa al mondo o in personaggi in armatura samurai provenienti dal lontano oriente. Lo spazio dedicato al tempo che fu si presenta con accampamenti e scene di vita medievale, duelli di cappa e spada, i cortei itineranti di bardi e musici. Tra gli alberi si svelerà anche la passione per un’arte millenaria recentemente riscoperta, la falconeria, con didattica ed esibizioni. Grazie alle associazioni di gioco di ruolo ogni angolo del parco avrà un suo pezzo di storia da raccontare, reale o immaginaria che sia, per affascinare i curiosi e deliziare gli appassionati.