SECONDA EDIZIONE. 3 Band. 1 Mostra d'illustrazioni e di parole. 1 MARKET HAND MADE. 20 Maggio 2017, dalle ore 18 – Tasso Hostel Florence.

MUSICA SPETTINATA – Il tempo migliore – torna sabato 20 maggio, a partire dalle ore 18, con una versione deluxe, nella cornice di una nuova location quale il Tasso Hostel Florence.

Da un’idea di Marco Sodi, event producer e direttore artistico, Musica Spettinata è “una seggiovia sull’oceano di bellezze più e meno esposte della produzione indipendente italiana”, un'occasione di confronto, un loft di note e idee, dove la creatività più istintiva e spesso poco visibile batte in levare.

Dopo il primo, fortunatissimo, evento tenutosi all'Antico Spedale del Bigallo martedì 25 aprile, Musica Spettinata raddoppia con un programma studiato alla perfezione: super ospite della serata, all'ostello più conosciuto di Firenze, sarà il cantautore maremmano, poco più ventenne, Lucio Corsi.

Con lui, oltre alle tre aree che vedranno alternarsi live (Le Furie, Rubens e le sue anguille), dj set, degustazioni ed expo d’artigianato hand-made, arriva la mostra #VocabolarioSentimentale, una raccolta illustrata della graphic designer MOMUSSO.



Programma



Influenzato dai cantautori italiani e dal glam rock di David Bowie e Lou Reed, con un background di fermento sano di provincia arricchito dalle suggestioni cosmopolite di un'incursione milanese, Lucio Corsi intraprende la carriera solista proponendo brani in italiano e nel 2015 pubblica il suo disco d’esordio ALTALENA BOY / VETULONIA DAKAR, prodotto da Federico Dragogna e pubblicato da Picicca Dischi, seguito nel 2017 da BESTIARIO MUSICALE, sempre per Picicca dischi: otto racconti brevi ispirati ad animali tipici della campagna, un lavoro sofisticato, per nulla auto-referenziale, in cui le commistioni metaforiche, surreali, dell'immaginario si uniscono ad uno studio attento della composizione musicale. Scelto per l'apertura del tour di Baustelle e Brunori Sas, Lucio Corsi è una punta di diamante, grezza e preziosissima, della scena indipendente italiana. Oltre all'artista di Vetulonia, ad allietare il groove della serata suoneranno anche Le Furie, giovane band fiorentina che, grazie al primo disco "Andrà tutto bene" (2012, Ishtar), prodotto da Taketo Gohara, ha ottenuto i favori di pubblico e critica. Con il tour annesso, Le Furie suonano in tutta Italia (con aperture importanti fra cui Ministri, Maria Antonietta) e vincono il concorso RedBull Tour Bus chiavi in mano.

A Maggio 2017 esce il singolo che anticiperà l’album "Il Futuro E` Nella Testa” (Settembre 2017), prodotto da Davide "Divi" Autelitano (Ministri) e Taketo Gohara: un lavoro d'impatto, composto da canzoni dirette e mai banali, da ascoltare a cuore aperto.

Musica Spettinata ospiterà, inoltre, il live di Rubens & le Sue Anguille, gruppo nato all'interno del fermento contemporaneo del panorama fiorentino: dallo stampo tipicamente cantautoriale, con “Materia originale che spazia nella materia alterata”, il progetto musicale che ruota attorno a Ruben Mastronardi, fondatore e autore di musiche e testi, ha come obiettivo quello di fotografare la realtà mantenendo una buona dose di lucida ironia e smarcante nonsense.

La band non ha componenti fissi e si plasma a seconda delle occasioni: dal duo acustico più classico al sestetto rock elettrico.



Insieme alla musica: MOMUSSO con #vocabolariosentimentale



Dopo una serie di incontri, vicissitudini, soste e cambi di marcia, Martina Lorusso (in arte Momusso) trova la forma d'espressione massima nell'illustrazione grafica: nel 2016 realizza il merchandising di Niccolò Fabi per il tour dell'album "una Somma di piccole cose" e più tardi crea le grafiche della rassegna musicale "I-Days 2017" che ospiterà gruppi internazionali come Radiohead, Green Day, Justin Bieber e molti altri.



#Vocabolariosentimentale è una raccolta illustrata di vocaboli che esprimono sentimenti e situazioni a cui non è ancora stato dato un nome: "Illustronauta", "Amorancora" o "Ricuplanare" sono solo alcune delle parole nate dal progetto sviluppatosi su Instagram: #vocabolariosentimentale e che punta a trovare un sentiero tracciato con la “maturità dei sentimenti”, per potersi finalmente capire e camminare insieme alle emozioni.



#musicaspettinata #iltempomigliore #tassohostel #firenze



Un sabato a tardo pomeriggio, il tempo migliore possibile: la nostalgia buona dell'imbrunire, un gruppo di persone che parlano, ascoltano musica, osservano delle illustrazioni. Una festa senza chiasso, che non spacca i timpani e non deborda: ché già la musica spettina, accompagna, dirige, arriva esattamente dove vuole.



Ticket: 10 Euro



http://www.mailticket.it/evento/10682

info@musicaspettinata.it