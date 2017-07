Musica: luglio ricco di appuntamenti in Versilia

#RedPassionParty al Twiga. L'inaugurazione dello storico locale di Marina di Pietrasanta. Il programma a​ ​"Il Pappafico"​ ​di Marina di Pisa

Firenze, 6 luglio 2017– In Versilia la stagione es­tiva che si preannun­cia ricca di eventi e ospiti speciali. L’estate entra nel vivo e con lei arrivano i grandi appuntamenti nei locali simbolo del litorale toscano.

Gherardo e Carla Guidi, al timone della Capannina dal 1977, festeggiano i 40 anni di guida del celebre locale e per l’occasione sono pronti a regalare al grande pubblico una stagione ricca di grandi eventi ed ospiti d’eccezione. Molte le serate in programma, alcune già iniziate come il Venerdì notte che ha ottenuto subito un grande successo con il suo piano bar ed altre ai nastri di partenza. Ultime rifiniture per il nuovo Lunedì “Animals" dedicato ad un pubblico più giovane e con tanti ospiti in arrivo . La data di apertura è fissata per Lunedì 17 luglio. La settimana successiva il primo grande ospite ; da Sarabanda arriva Enrico Papi con il suo spettacolo . Il 31 Luglio sarà la volta dei ragazzi de “Il Pagante” e sicuramente sarà una serata da incorniciare. Da mercoledì 19 Luglio in partenza anche la serata cult di ogni estate in Capannina “Sapore di mare” e dal 2 Agosto tornerà il mattatore della Capannina , il grande Jerry Calà. Agosto sarà il mese dei grandi eventi con il concerto degli Eiffel 65 Venerdì 04 Agosto e con il famoso Circo Nero che approderà alla Capannina Lunedì 14 Agosto. Sono in serbo altre sorprese , spiega il patron Gherardo Guidi , una in particolare sarà l’evento big dell’estate in Versilia e molto presto sveleremo il segreto. Il 23 Agosto sarà invece una data molto importante per la famiglia Guidi e per la loro Capannina , festeggeranno infatti gli 88 anni del locale e allo stesso tempo i 40 anni di proprietà del locale fra più importanti al mondo. Per l’occasione saranno presenti le sorelle Buccino al completo e il grande Jerry Calà , un compleanno da ricordare per questa signora della notte che sembra ancora una ragazzina. Un’estate davvero scintillante quella che si prospetta alla Capannina di Franceschi. Questo Venerdì torna l’appuntamento con “Sarà perché ti amo” con Stefano Busà , dall’aperitivo a tarda notte. Sabato continua il grande classico Capannina con la sua band Live i suoi Dj set e il suo fantastico Piano Bar. Ogni sera sarà aperto il ristorante dalle ore 21 con menù alla carta o menù guidati. Per prenotazioni è possibile chiamare lo 0584.80169 oppure il 371.3799456.

Musica, danze e performance sul tema del fuoco: #RedPassionParty, il gala di beneficenza di Progetto Itaca Firenze Onlus, sbarca per la prima volta al Twiga e infiamma la spiaggia di Forte dei Marmi. Sabato 8 luglio il celebre club versiliese ospiterà il tradizionale evento annuale di fund raising dell’associazione, impegnata nella riabilitazione di giovani che soffrono di disturbi psichici e nel sostegno alle loro famiglie. Dopo il successo dello scorso anno alle Serre Torrigiani, #RedPassionParty si sposta sulle bollenti spiagge della Versilia, portando con sé il suo must: il dress code in rosso, a touch of red. La giornata si aprirà a Pietrasanta con un torneo di tennis a squadre, che si disputerà al Tennis Club Taddei. Grazie ai partner BMW - Policar Group SpA e Dott. Matteo Brogi di Finanza & Futuro Deutsche Bank, il ricavato del torneo sarà devoluto per sostenere le attività di Progetto Itaca. La sera, a partire dalle 20.30, il Twiga sarà riservato esclusivamente ai 300 generosi partecipanti alla cena di gala, tra cui vip e volti noti del mondo dell’imprenditoria titaliana, dello spettacolo, dello sport (ingresso solo su invito). In tavola un menu tipico toscano, accompagnato da vini d’eccellenza, generosamente donati da Tenuta Setteponti e Feudo Maccari. Durante la cena di gala si susseguiranno performance declinate sul tema del fuoco, in linea con il titolo del party. Fiamme ardenti anche sui tavoli, grazie ai “Rêve de Feu” disegnati da Roberta Cipriani, centrotavola-scultura ispirati a forme e geometrie della natura, realizzati rispettando la sezione aurea. Due bracieri di grandi dimensioni della stessa linea figureranno inoltre tra i premi della lotteria silenziosa. Tra i premi in palio esperienze esclusive che solo il territorio della Versilia è in grado di offrire. Tra queste una colazione al Bagno Piero, una tenda al Twiga, una visita alle cave di marmo sulle Apuane, un voucher shopping da riscattare nelle migliori boutiques di Forte dei Marmi. La serata proseguirà fino a tarda notte con djset e open bar con un’area riservata a Progetto Itaca. Tra i sostenitori di #RedPassionParty si ringraziano Bagutta, Banca CRF SpA, Bartorelli Gioiellerie, Roberta Cipriani Designer, Feudo Maccari, Maiora Interiors, NR Rapisardi Firenze, Tenuta Sette Ponti, Vodka VKA, oltre al Twiga Beach Club, che ha abbracciato con entusiasmo il progetto.

La nuova gestione del Faruk di Marina di Pietrasanta è pronta a fare scintille. La struttura andrà a proporre eventi ogni giovedì, venerdì e sabato, spaziando dal genere commercial­e, per passare al ra­ggaeton e all’hip hop, fino alla house. Un ventaglio di propo­ste che abbraccia tu­tti gli appassionati di buona musica e che al Faruk troverà la sua collocazione ideale direttamente sulla spiaggia più glamour della costa tirrenica. L'inaugurazi­one è prevista sabato 8 luglio con un ev­ento che ha in serbo sorprese per tutti i partecipanti: start alle ore 19.30 con il royal buffet ser­vito nella suggestiva terrazza fronte ma­re, per proseguire con la cena servita con raffinati menu di mare e di terra. Dalle 23.30 prenderà vita “Mama Juana”, party a base di commerciale e ragg­aeton che tanto successo sta avendo per lo stivale. Animazione con la Monkey Juan, la famo­sa scimmia rosa shoc­king che farà scalda­re il pubblico a tem­po di musica con la sensualità del calie­nte corpo di ballo selezionato per l'occasione. In consolle fino all­’alba a rotazione i dj Yomegas, Const­ant F e Corrazza. Al­la voce Sara M. La Direzione del Far­uk cala anche la sec­onda carta di questa stagione estiva: SFERA EBBASTA attesissimo evento organizzato dal Faruk in collaborazione col Papilio Club di La Spezia e il noto Lorenzo Angeli Group, che tanto sta facen­do parlare. Giovedì 13 Luglio il rapper di fama nazionale farà ballare sulle note dei suoi più grandi successi nella corn­ice del locale più glamour della Versilia by Night. Ingresso libero sele­zionato. Info 327 9757436/ 339 6455746.

Non si ferma un attimo la macchina organizzativa messa in moto da Antonella Valenzuela, titolare de Il Pappafico di Marina di Pisa, locale più In del litorale che ogni giorno propone appuntamenti imperdibili che vanno ad impreziosire la proposta di intrattenimento del territorio.

Dopo un mese di giugno che ha registrato numeri da record, anche a luglio si potrà godere a 360 gradi, dalle prime luci del mattino sino a tarda notte, di servizi su misura che spaziano dallo stabilimento balneare, con tanto di animazione nei giorni festivi per grandi e piccini; per passare alla ristorazione fino alla discoteca. Quest'ultima ha infatti un ricco calendario di eventi che per questo fine settimana prevede il Booth Party di Venerdì 7 Luglio, festa a tema con tantissimi gadget per tutti i partecipanti che verranno immortalati su un vero e proprio set fotografico. Intrattenimento musicale con Franco Baldaccini Dj, Sally The Voice, al pianobar Alessio e Jonny. Sabato 8 party Très Jolie in collaborazione con AutoItalia concessionaria Jaguar Land Rover della Provincia di Pisa Lucca e Livorno e di "Invibe", la nuova icona dei viaggi evento organizzati per ragazzi over18 il cui staff di ballerini e animatori regalerà una notte ricca di vibrazioni. Durante la serata sarà messo in palio un viaggio a scelta fra Pag o Gallipoli. Dalle 23.30 musica e divertimento in compagnia di Franco Baldaccini dj e Giovanni Urbinello alla voce. Musica e animazione al pianobar con Ivan Ferraro.La Domenica è musica a 360 gradi: animazione e stage di bachata, dj set a base di musica latina, per passare dal raggaeton fino alla commerciale. Una domenica diversa, da proseguire in spiaggia con un aperitivo e i passi di danza più calienti. Da segnare in agenda anche martedì 11 luglio con lo stage di salsa open e animazione a cura di Maykel Fonts, maestro cubano che tanto successo ha avuto con la trasmissione di Milly Carlucci “Ballando con Le Stelle”, ballerino, coreografo, e attore di fama mondiale. Tutte le sere apericena dalle 20, ristorante e intrattenimento musicale dalle 23.30. Per informazioni e prenotazioni 335 6310713