Musica in Toscana nelle prime notti dell'estate 2017

Tutti gli eventi del weekend. A Firenze il djset di Dave Rowntree, lo storico batterista dei Blur. In Versilia Red Passion Party con Mirco Martini e Chiara Giorgianni. Aperol Spritz al Mugello

Dave Rowntree è il batterista di una delle band più rappresentative ed influenti del britpop: i Blur. Mercoledì 7 giugno, ore 22, sarà ospite all'Off Bar, con un travolgente djset che sprigionerà tutti i suoni d'oltremanica, con un occhio di riguardo per gli anni '90, tra rock ed elettronica. Dave, classe 1964, con Damon Albarn e Alex James ha fondato lo storico complesso, considerato uno tra i maggiori esponenti del britpop alla fine degli anni '80. La band ha iniziato a suonare sotto il nome di Seymour, personaggio nato dalla fantasia dello scrittore J D Salinger per poi prendere più tardi il nome ufficiale di Blur. Il loro primo singolo She's So High, uscito nell'ottobre del 1990, è subito entrato nella “top 50” della Uk single chart. I Blur hanno poi attraversato diversi periodi dal punto di vista artistico: dopo un primo momento che ha coinciso con l'esplosione del britpop in Europa, a partire dall'album Blur (1997), disco che segna una notevole svolta nello loro stile, il gruppo si è accostato, all'indie rock e all'aternative rock come è già possibile ascoltare nel famoso singolo Song 2, brano che permette al gruppo di sfondare anche negli Stati Uniti. Il loro ultimo album, The Magic Whip (2015), concepito durante un soggiorno di 5 giorni ad Hong Kong, è il sesto album che arriva in vetta alla classifica britannica degli album più venduti.

Aperol Spritz dal 2 al 4 giugno al Mugello, in occasione del Gran Premio d’Italia che, durante il week-end, vedrà impegnate tutte le classi del motomondiale, fino alla classe regina, la Moto GP. Grande attesa soprattutto per gli italiani, da Valentino Rossi ad Andrea Iannone, fino ad Andrea Dovizioso. Un coloratissimo van Volkswagen – Hostaria del Vecio – carico di Aperol Spritz e cicchetti porterà una ventata di freschezza e colore nell’elettrizzante cornice di uno dei più attesi appuntamenti sportivi dell’anno. Aperol porta, così, anche in Toscana, più precisamente a Scarperia, sede dell’iconico circuito, la sua proverbiale voglia di divertirsi e di stare insieme, #HappyTogether, come recita il suo nuovo claim. Il van farà bella mostra di sé all’interno dell’autodromo e per tutti coloro che si fermeranno ci sarà anche la possibilità di assaggiare dei deliziosi cicchetti preparati dalle mani esperte di un oste del posto: grazie ai suoi preziosi consigli culinari sarà possibile creare gli abbinamenti migliori perché ‘ogni spriss fa alegria se’l se beve in compagnia’.

Red Passion Party al Beach Club. Dopo la grande apertura dello scorso weekend il Top Club di Cinquale (Ms) è pronto a tingersi di rosso, rosso passione, per un altro appuntamento esclusivo nel segno della musica, dell’animazione più spettacolare d’Italia, dell’intrattenimento e della bellezza. Alla consolle del primo extra party della stagione in programma giovedì 1 giugno i la firma inconfondibile di Mirco Martini e la voce di Chiara Giorgianni, ex inquilina del Grande Fratello e di Temptation Island, oggi tra le migliori vocalist del panorama dance al debutto assoluto in Versilia (per informazioni e prenotazioni 0585-807876. La programmazione del Beach Club prosegue con la serata celebrazione del Duplè, in agenda venerdì 2 giugno, sabato 3 giugno con il nuovo ed innovativo format My Anatomy e domenica 4 giugno con l’apertura stagionale dell’inimitabile Sunday Night in versione estiva con l’allegra brigata musicale formata dallo showman Andrea Secci, Alex Junior e Mirco Martini. L’estate è già entrata nel vivo.

Inaugurazione estiva de "Il Pappafico", la discoteca di Marina di Pisa. Dopo una preview che ha calamitato il pubblico delle grande occasioni, per l'even­to inaugurale di Ven­erdì 2 Giugno sono attesi partecipanti in arrivo da tutta la regione e non solo. Attesi tantissimi vip e personaggi per l'­inaugurazione di Venerdì 2 Giugno, durante la quale i clienti potranno calarsi al 360° nel bollente clima estivo con un party che prevede la cena con intrattenimento musicale dalle 21 al ristorante "Papa­ya", vero e proprio gi­ardino esotico posiz­ionato sul mare, oppure la formula a buffet nella suggestiva ter­razza fronte mare. Dalle 24 musica fino all'al­ba in compagnia dei Dj Franco Baldaccini, Voice Mc Cody e al Piano Bar "Simone". Il lungo ponte di fe­steggiamenti prosegu­irà Sabato 3 Giugno con ristorante dalle 21 e, per gli sportivi, la possibil­ità di vedere in dir­etta sui maxischermi la finale di Champi­ons League Juventus - Real Madrid. Dalle 24 discoteca con il Dj Mario Bacchi, Voice Sally Vox e al Piano Bar la talentuosa e bellissima "Eleonora Lari". Oltre che per il cl­ub, il rinnovo è totale anche per lo stabilimento balneare, il più att­rezzato della zona e dotato di tutti i confort con offerte vantaggiose per tutta la stagio­ne. Ogni giorno i clienti possono infatti usufruire di palestr­a, corsi di aerobica, acqua gym e pilate­s, per passare ai se­rvizi di animazione. Domenica 4 giugno musica e divertimen­to a partire dal tra­monto con l'inaugurazione del format latino americano e degli innovativi corsi di kizomba, il ballo più sensuale al mondo.Per informazioni e prenotazioni 335.6310713/ 050.3141315.