Musica: agosto in compagnia di Beethoven, Chopin e Brahms

A San Quirico d’Orcia, al giardino Nilde Iotti. A San Gimignano concerto per piano-solo tra le torri. Al via la VII edizione del Livorno Music Festival

Appuntamento con Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna di musica classica organizzata da Comune di San Quirico d'Orcia in collaborazione con l'associazione culturale "Musica Insieme" e in programma a San Quirico d’Orcia fino al 26 agosto. Sabato 19 agosto (ore 21.15) nel Giardino Nilde Iotti è in programma il concerto dell’Orchestra da Camera Milano Classica diretta dal grande clavicembalista francese Pierre Hantai. L'Orchestra da Camera Milano Classica nasce nel 1993 raccogliendo l'eredità di una gloriosa istituzione milanese, l'Angelicum. Da allora la stagione di concerti diventa un punto di riferimento fisso per il pubblico milanese, interessato ad ascoltare il grande repertorio ma anche curioso di scoprire nascoste e preziose rarità musicali. Dedita a un repertorio eclettico, grazie alla versatilità dei musicisti che ne fanno parte, Milano Classica estende oggi il suo campo di interesse riuscendo a proporre in modo persuasivo anche i capolavori del Barocco e focalizzandosi su quello che sempre più sta diventando il suo repertorio di elezione, il Classicismo, uno stile al quale si accosta sulla scorta di criteri interpretativi filologicamente informati. Nell’appuntamento di San Quirico d’Orcia opere di Georg Philip Telemann; Carl Philipp Emanuel Bach e di Wolfang Amadeus Mozart. Eleonora Matsuno, Benedicta Manfredi, Lathika Vithanage, Cosetta Ponte, Steven Slade sono i primi violini; Alessandro Vescovi, Gemma Longoni, Silvana Pomarico, Stefania Trovesi i secondi violini; Gianni De Rosa, Francesca Turcato, Claudia Brancaccio alle viole; Marcello Scandelli, Maria Calvo ai violoncelli; Davide Nava al contrabbasso; Yu Yashima al clavicembalo; Omar Cecchi al timpano.

Domenica 20 agosto spazio a “PianoSolo tra le torri di San Gimignano”, recital di pianoforte del maestro Ivan Morelli (ore 21 – Chiesa di Sant’Agostino. Ingresso intero 15 euro, ridotto 12 euro). In programma l’appassionante sonata "Tempesta" di Beethoven e celebri pagine di Frederic Chopin come lo struggente notturno in Do# minore (colonna sonora del film Il Pianista), la prima polacca Op 26, composta a soli 18 anni, il notturno in Fa minore Op 55 n.1 e il drammatico Scherzo Op 31, pagina di alto virtuosismo tecnico e interpretativo. Nel recital anche le famose Rapsodie Op. 79 di Johannes Brahms. “San Gimignano Musica”, il progetto ideato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Il Pentagramma per regalare a cittadini e turisti un’estate tra opera, barocco, recital pianistici, musica da camera e alcuni eventi speciali negli scenari più suggestivi della città delle torri, si inserisce nel variegato cartellone di eventi estivi “Accade d’Estate”. Per informazioni: ufficio turistico di San Gimignano, in Piazza Duomo, Tel 0577 940008 email info@sangimignano.com.

La VII^ edizione del Livorno Music Festival è in programma dal 22 agosto al 6 settembre. Quattordici concerti ed eventi del cartellone in tutta la città a prezzi popolari e quattro concerti pomeridiani ad ingresso gratuito al Palazzo Gherardesca dal 22 agosto al 6 settembre: 16 giorni densi di programmi con molte novità, a partire dalle location come il Teatrino di Villa Mimbelli e il Mercato Centrale. Un nuovo partner del Festival, la Scorpio Pubblicità, s’inserisce nella rete delle sinergie con l’accordo di compartecipazione, contributo fondamentale per una capillare e forte diffusione della manifestazione. Grande novità l’evento “Pierino e il lupo e altre favole in Jazz” pensato per i bambini, ma anche adatto al pubblico adulto. La favola in musica più famosa della storia con la narrazione del testo originale in versione per attore e sette strumentisti Jazz. Completano il programma gli arrangiamenti jazzistici delle più famose colonne sonore dei classici Walt Disney. L’iniziativa è stata realizzata in compartecipazione con il Comune di Livorno e Scorpio Pubblicità, con il contributo di Fondazione Livorno e Regione Toscana. Molte le collaborazioni: Fondazione Piaggio, Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Fondazione Teatro Goldoni, Sillabe Editore, ContempoArtEnsemble, ed ilpatrocinio di Provincia di Livorno, Fondazione Arte e Cultura, Autorità Portuale e Diocesi di Livorno. Sponsor: Gianni Cuccuini, Terrapura, Rotary Club Livorno e Oriente di Livorno. Sponsor Tecnico: Hotel Gran Duca di Livorno, MGallery Grand Hotel Palazzo e Menicagli Pianoforti. Da quest’anno sarà possibile usufruire di pacchetti concerto con l’offerta della visita al museo al Museo di Storia Naturale e alla Fondazione Piaggio, che offrirà gratuitamente l’ingresso alla Mostra “Il grande gioco dell’industria 50+!” oggetti che hanno fatto la storia dell’impresa italiana; oltre a pacchetti con aperitivo in Terrazza al Grand Hotel Palazzo e in Fortezza Vecchia. È consigliata la prenotazione telefonando al 339 3422139 oppure all’indirizzo promozionelivornomusicfestival@gmail.com