Musei civici fiorentini, ecco la biglietteria on line

Nardella: “Un modo pratico e veloce per pianificare una visita”

Da oggi sarà possibile acquistare on line i biglietti dei musei civici fiorentini: è stato infatti avviato un nuovo progetto di biglietteria digitale che, tramite i siti bigliettimusei.comune.fi.it e ticketsmuseums.comune.fi.it, consentirà di acquistare direttamente dal computer, tablet o cellulare i biglietti per il museo desiderato.

L’iniziativa, alla quale la Direzione Cultura lavora da tempo, ha visto la collaborazione tra Direzione Sistemi Informativi, la società inhouse Linea Comune S.p.a. che a sua volta si è avvalsa della ditta Connectis specializzata in web application technology, e Associazione MUS.E, che gestisce per conto dell’Amministrazione il servizio di accoglienza e la valorizzazione dei musei civici con attività e visite guidate.

Attraverso i siti bigliettimusei.comune.fi.it e ticketsmuseums.comune.fi.it si potrà con un click selezionare il museo e acquistare la tipologia di biglietto prescelto o acquistare e prenotare anche un biglietto più una visita guidata/attività educativa. Il biglietto è aperto, con validità di sei mesi dal momento dell’acquisto. Il costo della prenotazione on line è di 80 centesimi.

Il visitatore potrà stampare o esibire il biglietto virtuale ricevuto per e-mail attraverso il proprio tablet o smartphone, presentandosi al varco di ingresso del museo senza passare dalla biglietteria evitando quindi eventuali code.

“Un modo pratico e veloce per entrare nei musei civici – ha detto il sindaco e assessore alla cultura Dario Nardella – che consente da un lato di ‘saltare’ le code e dall’altro di pianificare con tranquillità la propria visita. Invito i cittadini e i turisti a comprare i biglietti digitali utilizzando questo nuovo servizio, evitando altri siti o metodi di dubbia legalità”.