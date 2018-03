Musart Festival di Firenze: continuano le anticipazioni

Ermal Meta il 26 luglio al Musart Festival di Firenze, Non Abbiamo Armi Live. Biglietti in prevendita da oggi lunedì 19 marzo.

12 nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana: Ermal Meta sarà in concerto giovedì 26 luglio in piazza della Santissima Annunziata di Firenze (ore 21), ospite del Musart Festival. Una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica, un grande spettacolo nell’ambito del Non Abbiamo Armi Tour prodotto da Mescal.



I biglietti per questo atteso ritorno di Ermal Meta a Firenze (43/35/27 euro) saranno disponibili da lunedì 19 marzo nei circuiti di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101).



Disponibile un Gold Package a 110 euro comprendente biglietto di primo settore, cena a buffet all’interno dell’Istituto degli Innocenti, ingresso al Museo degli Innocenti (dal lunedì alla domenica orario 10/19).



Info tel. 055.667566 - www.musartfestival.it - www.mescalmusic.com. Radio 105 è media partner ufficiale del Non Abbiamo Armi Tour.

Gli spettatori potranno accedere dalle ore 20 e visitare gratuitamente i luoghi d'arte più significativi attigui a piazza della Santissima Annunziata.



ERMAL META ha debuttato al primo posto della classifica di vendita con il suo nuovo album “Non Abbiamo Armi”. Dopo pochi giorni è stato certificato con il disco d’oro il singolo “Non mi avete fatto niente” cantato in coppia con Fabrizio Moro e ad un mese esatto dalla pubblicazione, avvenuta il 9 febbraio su etichetta Mescal, anche l’album è diventato oro.



“Non Abbiamo Armi”, terzo album da solista - giudicato da stampa e pubblico “il più bello” - è composto da 12 canzoni inedite fatte di sincerità e amore che scorrono attraverso ritmi incalzanti e momenti di grande intimità vestiti con suoni e melodie, che confermano il grande talento di Ermal Meta.



“Non mi avete fatto niente”, tra i brani più trasmessi dalle emittenti dell’italico Stivale, verrà presentato da Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision Song Contest nell’Altice Arena di Lisbona, in Portogallo, dall’8 al 12 Maggio.

In programma dal 20 al 27 luglio a pochi passi dal Duomo di Firenze, Musart Festival abbinerà grandi nomi della musica italiana e internazionale a visite d’arte, cultura e proposte per gourmet. Il concerto di Ermal Meta (gio 26/7) va ad aggiungersi a già annunciati spettacoli di Roberto Bolle and Friends (ven 20/7), Chick Corea Akoustic Band (lun 23/7), Jethro Tull (mar 24/7). Presto il cartellone completo.

Biglietti (prezzo + diritto prevendita)

1° settore platea 43

2° settore platea 35

3° settore platea 27



Gold Package 110 euro (compresa prevendita)

Specifiche Gold Package: biglietto di primo settore, cena a buffet per una persona allestita all’interno dell’Istituto degli Innocenti. Il catering comprende aperitivi, ricco buffet, dessert e bevande. Ingresso al Museo degli Innocenti in orario d’apertura: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19.



Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.



Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.