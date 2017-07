Municipale in San Jacopino, multe per tutti: occupazioni e violazioni varie

Tre occupazioni di suolo abusive, un sequestro per vendita abusiva e altre varie violazioni per sanzioni da oltre 10.000 euro

Il resoconto dei controlli effettuati stamani dalla Polizia Municipale in piazza San Jacopino vede 10.000 di sanzioni elevate complessivamente da 9 tra agenti, viceispettori e ispettori del Reparto amministrativo della Polizia Municipale.

Sono state rilevate tre occupazioni di suolo abusive (sanzione da 169 euro), due le violazioni per la mancanza del cartello di divieto di fumo dentro i locali di vendita (400 euro ciascuna). E ancora due sanzioni sono state elevate per per la carenza di prezzi sulle merci in vendita (1.000 euro ciascuna) e altrettante quelle per la mancanza dei cartello dell'orario della attività (sempre 1.000 euro). Gli agenti hanno poi effettuato un sequestro a un venditore abusivo (una trentina di articoli) con conseguente multa da 5.000 euro. Sono in fase di accertamento ulteriori violazioni per l'istallazione di tende solari e su due pratiche di subingresso e settore merceologico diverso o in aggiunta a quello autorizzato. "Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale per l'intervento di oggi - commenta l'assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi - . L'Amministrazione è presente alla zona di San Jacopino e in contatto con i cittadini. I controlli di oggi testimoniamo questa attenzione"