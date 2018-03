Mukki Sport, votate le associazioni che riceveranno i 20.000€

Scelti dal pubblico i 10 progetti vincitori di Mukki Sport che riceveranno il contributo

Dagli sport più classici come il calcio, il nuoto, il basket, fino agli sport tradizionali, per arrivare alle discese con lo skate longboard. Abbracciano davvero discipline sportive di tutti i tipi i 10 vincitori della terza edizione di Mukki Sport - l'iniziativa della Centrale del Latte della Toscana che ogni anno assegna 20.000 euro complessivi a 10 progetti di associazioni sportive dilettantistiche.

Dal 15 dicembre al 15 febbraio, per due mesi, gli utenti online si sono scatenati per vedere salire sul podio la propria associazione preferita. Sono stati oltre 31.000 i votanti che hanno sostenuto lo sport, condividendo sui social la propria passione.

Dei 129 progetti proposti, 122 sono stati ammessi alla “gara” online e, di questi, 10 riceveranno il contributo in denaro da Mukki per realizzare i loro eventi sportivi.

Mukki Sport ha infatti comunicato i risultati definitivi delle votazioni, chiuse alla mezzanotte del 15 febbraio. Per il terzo anno consecutivo, attraverso il sito www.mukkisport.it, le oltre 100 proposte sono state vagliate dall’attenzione del pubblico, che ha decretato i più belli, i più attivi e i più interessanti con un voto online possibile per ciascun utente.



Dopo due mesi di “sfide”, scatti emozionanti e recuperi da brivido, la grande iniziativa che premia – è davvero il caso di dire – lo sport toscano più puro e più vero, quello dei dilettanti, ha raggiunto la sua fase finale: quello della premiazione, ma anche lo svolgimento delle gare e delle iniziative, che vi invitiamo a seguire con passione con il programma presto disponibile.

L’elenco degli sport vincenti è vastissimo: da quelli più seguiti dai toscani, come calcio e nuoto, a quelli più piccoli e meno diffusi e non per questo meno importanti, come l'orientamento, moltissime sono le proposte dedicate ai giovani e giovanissimi sportivi, e non manca un profondo impegno sociale.

Con questa iniziativa, che ripete il grande successo delle edizioni precedenti, Mukki Sport ribadisce la propria attenzione per il suo territorio, la Toscana, e per i valori condivisibili dello sport, in modo da sostenere e stimolare la presenza e valorizzare l’impegno di tante realtà sportive dilettantistiche.

Questa edizione ha visto partecipare associazioni provenienti da molte parti della Toscana, nello specifico dalle province di Firenze, Pistoia, Pisa, Lucca e Arezzo, con una rosa di proposte molto variegata.



Ecco la classifica dei 10 progetti selezionati:

1) Trofeo Aurora Francesconi, Società Ginnastica Raffaello Motto di Viareggio, sport ginnastica artistica ritmica (voti 1.811)

2) Valdarno Gioca, Asd Valdarno Gioca di Pian di Scò (Ar), sport misti (voti 1.662)

3) Pisa a rotelle, Asd Skating Academy Ospedalieri Pisa di Pisa, sport pattinaggio (voti 1.562)

4) In campo per la vita, Nazionale Italiana Calcio Trapiantati di Ponsacco (PI), sport calcio (voti 1.551)

5) Torneo del Giglio di Firenze, Sbandieratori Città di Firenze, di Firenze sport tradizionali (voti 1.546)

6) Olifi - Olimpiadi Universitarie fiorentine, Quei Bravi Ragazzi di Firenze, sport misti (voti 1.544)

7) Fortezza Free Ride, Fortezza Asd di Firenze, sport pattinaggio (voti 1.508)

8) Pistoia Challenge, ASD Baobab di Pistoia, sport orientamento (voti 1.507)

9) 1° Trofeo Interregionale Mukki Sport di Baskin, Asd Nuovo Basket Altopascio di Altopascio (LU), sport basket (voti 1.506)

10) Memorial Vincenzo Simonini, Assonautica Provinciale Lucca-Versilia di Viareggio, sport nuoto (voti 1.382)



Gli eventi vincitori si terranno da aprile a ottobre 2018 e, a fare da apripista, sarà l'evento Pisa a rotelle. Una festa sui pattini per tutta la città che si svolgerà a fine aprile. Le date degli altri eventi saranno comunicate sul sito mukkisport.it e sulla pagina facebook ufficiale: mukkisport.



