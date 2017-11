Mugnone, rimossi accampamenti abusivi

La pulizia dell’alveo del Mugnone lungo viale Milton ha portato alla rimozione di undici accampamenti abusivi

Questa mattina gli agenti del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale, in collaborazione al Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno e al personale di Alia, sono entrati in azione lungo il Mugnone nel tratto parallelo al viale Milton. Le operazioni si sono concentrate nelle aree sottostante i tre ponti degli Alpini, dei Bersaglieri e il provvisorio all’altezza di via Leone X.



Qui gli operatori hanno rimosso ben 11 accampamenti abusivi. Il terreno è stato quindi completamente sgomberato dai numerosi materassi, dalle coperte e dai sacchi di plastica che degradavano l’ambiente.



"Ringrazio gli agenti per questo ulteriore intervento lungo le sponde del Mugnone - sottolinea l'assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi - . Continueremo a monitorare questo e gli altri torrenti cittadini per intervenire ancora"