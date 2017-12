In primo grado condanne con reclusione di 3 anni e mezzo e 5 anni di interdizione

La Sentenza di assoluzione è stata letta dal presidente della terza sezione penale della Corte d'Appello di Firenze.



Gli ex Monte dei Paschi di Siena Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri, dopo la condanna in primo grado, sono stati assolti a Firenze per l'inchiesta sulla ristrutturazione del derivato Alexandria.