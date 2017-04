MPS, il processo resta a Milano: l'appello del Codacons

L'associazione rilancia l'appello all'attivazione della causa civile collettiva

Udienza oggi al Tribunale di Milano per il processo Mps dove sono state rigettate tutte le eccezioni di carenza di competenza territoriale di giurisdizione e di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, mentre il pubblico ministero "ha contestato ad alcuni imputati l’aggravante della natura transnazionale dei reati contestati anche sulla base di una informativa, giunta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, da cui risulta che alcuni dirigenti apicali di Deutsche Bank sono oggetto di giudizi amministrativi e penali nel Regno Unito e negli Stati Uniti per fatti inerenti ai capi di imputazione del processo Mps" così recita la nota del Codacons che prende atto di tali decisioni del Tribunale di Milano ed invita tutti gli azionisti Mps che non si sono ancora costituiti parte civile "a scaricare dal sito www.codacons.it la lettera interruttiva dei termini prescrizionali, chiedendo alla banca senese il rimborso delle somme perse sia come valore delle azioni, sia a seguito della sottoscrizione degli aumenti di capitale, oltre che a scaricare la lista dei documenti bancari da fornire all’associazione come prima mossa per l'attivazione di una causa civile collettiva".

Per qualsiasi informazione in merito è possibile rivolgersi al Codacons chiamando i numeri telefonici 02/29419096 e 02/29408196 o scrivendo all'indirizzo e-mail info@codaconslombardia.it.