MotoGp, al Mugello 25mila nuovi posti in tribuna

Fervono i preparativi per il Gran Premio d'Italia che si svolgerà nel weekend dal 2 al 4 giugno 2017

Conto alla rovescia per il Gran Premio d'Italia di MotoGp che si svolgerà nel weekend dal 2 al 4 giugno 2017. Viste le numerose richieste e per consentire l'accesso al maggior numero di spettatori è stato deciso di aumentare di ben 25mila posti totali gli spazi nelle tribune. In particolare i posti in crescita sono sia sulla tribuna Centrale, sia alla Poggio Secco, alla Materassi, ma anche alla “58” e Correntaio, con la Tribuna Ducati.

Quella che crescerà maggiormente è la tribuna centrale che da sola aumenta di ben 1.500 posti. Come detto, l'operazione è stata decisa per rispondere alle numerose richieste degli appassionati creando le condizioni per assistere, da un punto di vista particolare, ad uno spettacolo che anche in questo 2017 si preannuncia davvero straordinario.

Foto di Marco Savino