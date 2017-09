MotoGp, a Misano vince Marquez e si porta a pari punti con Dovizioso

Fotografia di Marco Savino

Secondo posto per Danilo Petrucci sorpassato all'ultimo giro dal pilota Honda dopo aver dominato la gara fin dal settimo giro a seguito della caduta di Jorge Lorenzo

In una gara bagnata che ha visto molte cadute sul circuito di Misano la vittoria del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è andata a Marc Marquez (Hrc) che all'ultimo giro ha beffato Danilo Petrucci (Pramac) in testa alla gara fin dal settimo giro dopo la sfortunata caduta di Jorge Lorenzo (Ducati). Terzo posto per Andrea Dovizioso (Ducati) che mai ha impensierito i piloti che lo precedevano, andando alla fine ad accontentarsi di salire sul podio e portare comunque a casa punti preziosi per la classifica mondiale. Classifica che a questo punto vede a pari punti (199) Marquez e Dovizioso, tallonati da Viñales (183), Valentino Rossi ancora quarto (157), e quinto Pedrosa (150).