Motocross il 1 ottobre a Campi Bisenzio

Con uno spettacolo di freestyle ai Gigli

CAMPI BISENZIO (Firenze) – Domenica 1 ottobre a I GIGLI arrivano a bordo di moto e quad i campioni europei e mondiali di freestyle motocross. Durante la giornata, nell'area esterna davanti a Corte Tonda, i piloti stupiranno con evoluzioni e salti gli appassionati delle due e quattro ruote.

Dalle 10,30 alle 12 ci saranno le prove libere, alle 11 la mototerapia, ideata dal campione Vanni Oddera, che mira al coinvolgimento dei ragazzi diversamente abili.

Dalle 16 alle 19 ci sarà lo spettacolo con il team Daboot di Alvaro Dal Farra. Il team, che conta 18 piloti, sarà a I GIGLI con Massimo Bianconcini, quattro volte campione del mondo freestyle motocross nella specialità salto in alto e vincitore di tre medaglie agli X Games; Vanni Oddera, quarto classificato per le sue spettacolari evoluzioni a Italia's got talent. Presenti anche Luca Bertolla, ai vertici europei come pilota di quad e James Trincucci.